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В Петербурге проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Что обсуждают политики?

13 июля 2021 10:59
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Новости Беларуси. Развитие сотрудничества, торгово-экономическое взаимодействие и международная проблематика – главные темы встречи 13 июля Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры лидеров двух стран проходят в Константиновском дворце в Стрельне – старейшем пригороде Санкт-Петербурга. Этот визит не стал внезапным, о встрече главы государств договорились еще 1 июля во время телефонного разговора. Визит продолжает уже сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов.

В Петербурге проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Что обсуждают политики?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное – это безопасность наших государств. Этому надо все внимание уделять. Как бы они нас ни убаюкивали, мы видим, что поступили в свое время правильно, уделяя внимание обороне наших государств и безопасности. Я многое вам расскажу, что происходит. Динамика бешеная. Каждый день что-то меняется.

Предыдущая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась 28 мая в Сочи, где лидеры обсудили развитие двустороннего партнерства, борьбу с пандемией и восстановление авиасообщения между странами.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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