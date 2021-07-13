В Петербурге проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Что обсуждают политики?

Новости Беларуси. Развитие сотрудничества, торгово-экономическое взаимодействие и международная проблематика – главные темы встречи 13 июля Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговоры лидеров двух стран проходят в Константиновском дворце в Стрельне – старейшем пригороде Санкт-Петербурга. Этот визит не стал внезапным, о встрече главы государств договорились еще 1 июля во время телефонного разговора. Визит продолжает уже сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов.