«Понятно, что ему эта идея вообще не нравится». В каких случаях мастер отговаривает делать татуировку?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Было ли в вашей практике такое, что вы отговаривали клиентов делать какие-то татуировки?

Алесь Таболич, мастер салона татуировки «У Лисицы»:

Конечно. Был случай, когда какой-то бизнесмен пришел с ребенком, ему было лет 15 или 16, и он принес татуировку, говорит: «Я хочу Микки Мауса на руке». Но по лицу папы понятно, что ему эта идея вообще не нравится. Видно, что в галстуке, серьезный мэн. Я понимаю, что этот ребенок еще ничего не понимает в жизни, когда вырастет, станет продолжать тоже бизнесом заниматься. Я ему говорю: «Может, ты все-таки подумаешь и что-нибудь другое сделаешь?» Я его уговорил сделать не Микки Мауса, а небольшую орнаментальную штучку. Через пять лет встретил его в баре, уже такого здорового мужчину. Он подходит ко мне и говорит: «Алесь, спасибо, что ты меня отговорил тогда сделать эту татуировку и предложил другую». Момент был приятный, потому что я его отговорил, сделал другое (он хотел все равно сделать, просто хотел), но отговорил именно от этого образа Микки Мауса, мультика. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

А что сейчас в моде? Что делают чаще всего? Мода же меняется постоянно. Алесь Таболич:

Сейчас все делают, все что угодно.

Владимир Бескровный, мастер салона татуировки «У Лисицы»:

Сейчас очень много смеси, смешанные стили. Если раньше татуировка делилась – графика, реализм, Япония – то сейчас это все в куче, можно совмещать эти стили. Наталья Надольская:

В Google миллионы картинок – выбирай любую и делай. Я бы хотела, чтобы Алина прокомментировала ситуацию, когда бизнесмен с 16-летним ребенком пришел в тату-салон. То, что родитель дошел с ребенком до этого салона, наверное, хорошо. На каком этапе родители должны принимать решение, идти или не идти в салон со своим ребенком?

Алина Мотрушенко, практикующий психолог, коуч:

Мне кажется, здесь очень многое зависит от взаимоотношений в семье. Если ребенок, как в этой истории, хочет татуировку Микки Мауса, а отец не хочет, но они все равно приходят в салон, у меня тогда вопрос: какая иерархия в семье, кто главный, ребенок или родитель? В этой истории очевидно, что сын отодвигает отца, настаивает на своем решении, и папа подчиняется. Наталья Надольская:

Не считаете, что родитель просто хочет быть на одной волне с этим поколением и демонстрировать лояльность своему ребенку? Что я тебя понимаю, принимаю, хочешь татуировку – пожалуйста. Алесь Таболич:

Есть еще такой момент, что если бы родитель не пошел в салон, этот ребенок мог бы пойти на дом и сделать не Микки Мауса, а непонятно что. Он мог сделать все что угодно, но он пришел, сделал все возможное. Он, так или иначе, хотел эту татуировку сделать, выделиться из массы, и он это сделал. Но пришел в салон. Там есть гарантии того, что это сделают хорошо. Если говорить про салоны, то у нас даже есть медики, врачи, которые, если что, могут посмотреть человека – можно ли делать вообще татуировку или тот же перманент. Кожа разная у людей.