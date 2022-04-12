Это моя дорожка, и я здесь прав. Почему между велосипедистами и пешеходами возникают конфликты и как их избежать?

Во всем мире традиционный автотранспорт на дорогах обгоняют велосипеды, самокаты, гироскутеры и моноколеса. Количество их постоянно растет. О том, откуда такая популярность у альтернативных средств передвижения, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Меня интересует отношение пешеходов. Были ли случаи столкновения или, может быть, недовольные пешеходы шипели вам вслед, что ездят тут?

Елена Лобан, велосипедистка:

Один раз бабушки мне сказали. Я ехала вдоль жилого дома, был очень узкий тротуар, там шли две бабушки. Я ехала, естественно, про проезжей части, потому что их никак не объехать. Аккуратненько ехала. И они вдруг начали идти мне наперерез по проезжей части. Культурно подъехала, сказала: «Осторожно, я тут еду. Пропустите, пожалуйста». Я всегда стараюсь культурно разговаривать. Они сказали: «Звонок надо иметь». Я им сказала: «Так надо ходить по тротуару». Подъедешь, позвонишь, они скажут: «Чего ты меня пугаешь?» На самом деле надо просто иметь голову. Люди с собаками идут на поводках. Эта цепочка растягивается, они тебя не видят. Получается, можно тоже травму получить. Алеся Лакина:

Вопрос конфликтов на дороге. Нелли, как их решать? Все-таки у велосипедистов с пешеходами бывают конфликты. Мне кажется, сейчас и с электросамокатами та же беда. Как решать конфликты мирным способом, договариваться?

Нелли Куприянович, психолог, коуч:

Любые конфликты нужно решать мирным способом. Естественно, нужно уважать друг друга. Не нужно искать, кто прав, кто виноват. Лучше всего, самый идеальный вариант – это извиниться друг перед другом. Даже если вы понимаете, что были правы. Лучше извиниться, потому как мы не знаем, с кем можем затеять конфликт. Бывает так: человек случайно помешал велосипедисту. Велосипедист ехал, радовался жизни, а у пешехода может быть какое-нибудь личное горе. Получается, конфликт разгорается даже не на почве, скажем так, ДТП этого, а на почве эмоционального состояния в моменте. Поэтому всегда лучше десять раз извиниться, попросить прощения, спросить, чем можно помочь. Я имею в виду, конечно, если там не случилось какое-то прямо чрезвычайное происшествие с переломами или еще чем-то. Естественно, когда что-то очень серьезное, надо обращаться в 103 или милицию вызывать для того, чтобы были какие-то уже взыскания. Извиняться, учиться нести ответственность за то, что вы попали в эту ситуацию. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Не лишним будет прочитать правила техники безопасности – все-таки у кого преимущество, кто перед кем первый должен извинится. Антон, вы когда продаете самокаты, электросамокаты, люди интересуются техникой безопасности? Либо, может быть, вы сами им говорите о правилах поведения на дорогах?