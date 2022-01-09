«В первую очередь это цементное сырьё». Какими полезными ископаемыми богата могилёвская земля?

Новости Беларуси. Беларусь наращивает добычу полезных ископаемых. В регионе есть перспективные направления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о разработке месторождений мела, песка, фосфитов, торфа.

Говорить о полезных ископаемых возле карты было бы скучно и неинтересно, другое дело – прикоснуться к недрам земли своими руками. Этот музей геологии и палеонтологии Могилевского университета имени Аркадия Кулешова – место уникальное. Здесь хранятся экспонаты, чей возраст исчисляется миллионами лет.

Коллекция насчитывает свыше тысячи видов горных пород и минералов со всего света и по количеству образцов занимает четвертое место в стране. Полезным ископаемым Могилевского региона отведен целый шкаф. К сожалению, золота здесь нет, но, как говорится, не все то золото...

Константин Тепляков, председатель Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

На территории Могилевщины разведано 16 видов полезных ископаемых. В первую очередь, это цементное сырье: мел, мергель, известь, песок строительный, песчано-гравийная смесь, вода как пресная, так и минеральная, есть немножко нефти и ряд других.