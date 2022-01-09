«Продукция наша востребована на рынках Европы». Кто покупает белорусский цемент?

Новости Беларуси. Беларусь наращивает добычу полезных ископаемых. Об инвестициях в эту отрасль говорил и глава государства во время назначения нового председателя Могилевской области. В регионе есть перспективные направления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Чтобы мергель превратился в качественный строительный материал, ему буквально приходится пройти огонь и воду и одну большую трубу. Минерал мелют, обжигают, запекают и смешивают с реактивами.

После глубокой модернизации завода за всеми этими процессами специалисты могут наблюдать в процессе онлайн. Наша съемочная группа попала на предприятие в исторический момент – впервые завод выпустил рекордные два миллиона тонн цемента.