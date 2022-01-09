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«Продукция наша востребована на рынках Европы». Кто покупает белорусский цемент?

09 января 2022 19:43
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Новости Беларуси. Беларусь наращивает добычу полезных ископаемых. Об инвестициях в эту отрасль говорил и глава государства во время назначения нового председателя Могилевской области. В регионе есть перспективные направления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Продукция наша востребована на рынках Европы». Кто покупает белорусский цемент?-1

Чтобы мергель превратился в качественный строительный материал, ему буквально приходится пройти огонь и воду и одну большую трубу. Минерал мелют, обжигают, запекают и смешивают с реактивами.  

«Продукция наша востребована на рынках Европы». Кто покупает белорусский цемент?-4

После глубокой модернизации завода за всеми этими процессами специалисты могут наблюдать в процессе онлайн. Наша съемочная группа попала на предприятие в исторический момент – впервые завод выпустил рекордные два миллиона тонн цемента.  

«Продукция наша востребована на рынках Европы». Кто покупает белорусский цемент?-7

Юрий Прокопенко, главный технолог предприятия «Белорусский цементный завод»:  
Еще самая главная цель была – его реализовать. На сегодня у нас продукции реализовано более 2 миллионов тонн. Продукция наша востребована на рынках Европы, это Прибалтика, Россия и Украина.  

Где находится самое крупное месторождение мела в СНГ – читайте здесь.  

# Полезные ископаемые в Беларуси # общество # Юрий Прокопенко # Юлия Мычка # Фотофакт

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