«Повезло нам в этой жизни, что мы оказались на этом месте». Что уникального в могилёвском цементе?

Новости Беларуси. Беларусь наращивает добычу полезных ископаемых. Об инвестициях в эту отрасль говорил и глава государства во время назначения нового председателя Могилевской области. В регионе есть перспективные направления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В народе останки раковин головоногих моллюсков, которые вымерли в одно время с динозаврами (приблизительно 65 миллионов лет назад), называют «чертовы пальцы». Местные жители верят, что эти редкие камни могут приносить удачу.

Впрочем, и сырье из этого карьера – большая удача для местного завода. Оно имеет редкий состав, который делает костюковичский цемент уникальным.