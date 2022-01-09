«Повезло нам в этой жизни, что мы оказались на этом месте». Что уникального в могилёвском цементе?
Новости Беларуси. Беларусь наращивает добычу полезных ископаемых. Об инвестициях в эту отрасль говорил и глава государства во время назначения нового председателя Могилевской области. В регионе есть перспективные направления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В народе останки раковин головоногих моллюсков, которые вымерли в одно время с динозаврами (приблизительно 65 миллионов лет назад), называют «чертовы пальцы». Местные жители верят, что эти редкие камни могут приносить удачу.
Впрочем, и сырье из этого карьера – большая удача для местного завода. Оно имеет редкий состав, который делает костюковичский цемент уникальным.
Юрий Прокопенко, главный технолог предприятия «Белорусский цементный завод»:
Сырьевая база у нас действительно уникальная, так повезло нам в этой жизни, что мы оказались на этом месте и на этой земле. И так как многие заводы используют где-то алюминантную добавку, привозя это сырье, то у нас она уже находится в наших мергелях.
Где находится самое крупное месторождение мела в СНГ – читайте здесь.