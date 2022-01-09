Прямой эфир

«Здесь когда-то было море». Где находится самое крупное месторождение мела в СНГ?

09 января 2022 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь наращивает добычу полезных ископаемых. Об инвестициях в эту отрасль говорил и глава государства во время назначения нового председателя Могилевской области. В регионе есть перспективные направления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Здесь когда-то было море». Где находится самое крупное месторождение мела в СНГ?-1

Мы находимся на карьере «Высокое». Этот карьер самый живописный, наверное, в зимний период. Когда выпадает снег, все становится белым и выглядит очень красиво. Глубина этого карьера – 36 метров.  

«Здесь когда-то было море». Где находится самое крупное месторождение мела в СНГ?-4

Залежь «Коммунарское» является самым крупным месторождением мела и мергеля в СНГ. Карьер «Высокое» – один из трех разработанных участков. Изначально он был разведан для Кричевского цементного завода. Но так как площадь залежей оказалась очень большой, было принято решение построить здесь завод. Запасы позволяют работать предприятию без перебоя 100 лет. История камня, который поднимают на поверхность, исчисляется десятками миллионов лет. И трудно поверить, что шагающие экскаваторы, которые работают здесь круглосуточно, двигаются по дну древнего моря.  

«Здесь когда-то было море». Где находится самое крупное месторождение мела в СНГ?-7

Андрей Кухто, начальник горного цеха предприятия «Белорусский цементный завод»:  
Мел и мергелевая порода – это осадочная порода. Здесь когда-то было море, и моллюски, и планктон которые здесь плавали в море, постепенно отмирали, осаждались на дно. И постепенно этот слой накапливался, и получался мергель. Смотрите, какие интересные находки мы нашли в этом карьере. Это –доисторические животные. Когда-то здесь жили, а потом превратились в мергель.  

«Здесь когда-то было море». Где находится самое крупное месторождение мела в СНГ?-10

– Это все доказывает, что здесь когда-то было море?  
– Да.  

# Полезные ископаемые в Беларуси # общество # Андрей Кухто # Юлия Мычка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стоит ли бояться конца света и как быть с миграционным кризисом? На волнующие вопросы ответил Митрополит Вениамин
09 января 2022 16:31

Стоит ли бояться конца света и как быть с миграционным кризисом? На волнующие вопросы ответил Митрополит Вениамин

Генпрокуратура о новых фактах геноцида: «Масштабы трагедии намного больше, чем об этом было известно ранее»
09 января 2022 16:31

Генпрокуратура о новых фактах геноцида: «Масштабы трагедии намного больше, чем об этом было известно ранее»

Начнёт действовать 10 января. Вот схема изменения организации дорожного движения в центре Минска
09 января 2022 14:07

Начнёт действовать 10 января. Вот схема изменения организации дорожного движения в центре Минска