«Здесь когда-то было море». Где находится самое крупное месторождение мела в СНГ?

Новости Беларуси. Беларусь наращивает добычу полезных ископаемых. Об инвестициях в эту отрасль говорил и глава государства во время назначения нового председателя Могилевской области. В регионе есть перспективные направления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мы находимся на карьере «Высокое». Этот карьер самый живописный, наверное, в зимний период. Когда выпадает снег, все становится белым и выглядит очень красиво. Глубина этого карьера – 36 метров.

Залежь «Коммунарское» является самым крупным месторождением мела и мергеля в СНГ. Карьер «Высокое» – один из трех разработанных участков. Изначально он был разведан для Кричевского цементного завода. Но так как площадь залежей оказалась очень большой, было принято решение построить здесь завод. Запасы позволяют работать предприятию без перебоя 100 лет. История камня, который поднимают на поверхность, исчисляется десятками миллионов лет. И трудно поверить, что шагающие экскаваторы, которые работают здесь круглосуточно, двигаются по дну древнего моря.

Андрей Кухто, начальник горного цеха предприятия «Белорусский цементный завод»:

Мел и мергелевая порода – это осадочная порода. Здесь когда-то было море, и моллюски, и планктон которые здесь плавали в море, постепенно отмирали, осаждались на дно. И постепенно этот слой накапливался, и получался мергель. Смотрите, какие интересные находки мы нашли в этом карьере. Это –доисторические животные. Когда-то здесь жили, а потом превратились в мергель.