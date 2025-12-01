Новости по тегу #Яна Лысякова

Беларусь входит в топ стран по уровню комфортных условий для материнства и детства. В рейтинге лучших государств для рождения ребенка мы занимаем 40-е место из 180 стран.
За плечами нашего лабрадора – десятки спасенных жизней и командировки в зоны стихийных бедствий от Турции до Мьянмы. А рядом всегда человек, для которого Дарк не просто напарник, а настоящий друг.
Путепровод на пересечении Московской улицы и проспекта Независимости открыли после капитального ремонта. За этот период обновили инфраструктуру, дорожное покрытие, а еще смонтировали инженерные коммуникации.
Спасти чудо жизни и обрести преданного друга могут все желающие ежедневно с 9:00 до 19:00.
23 августа завершается прием документов в учреждения профессионально-технического образования. Колледжи примут порядка 9 тысяч вчерашних школьников.
Железная дорога цифровизируется. Для удобства работают онланй-сервисы. Но качественный сервис – это прежде всего люди, влюбленные в свою профессию.
Народные избранники приняли сотни человек, которые пришли со своими просьбами и предложениями.
В ходе проверки мониторинговая группа нарушений не выявила. Тем не менее рейды продолжаются. Как и обновление детских площадок.
С помощью шлема виртуальной реальности можно узнать способности и направления для развития. Аппаратный комплекс – это белорусская разработка, и он уже активно применяется на практике.
Это позволит решить вопрос стихийных стоянок и разгрузить центр города. Инфраструктура в столице активно развивается. Сегодня на платных парковках Минска 5 600 машиномест.
Процесс производства куличей занимает 4 часа. Начинается все с подготовки ингредиентов. Затем приступают к замешиванию теста. После чего оно ставится на брожение. А через 2 часа куличи попадают в печь.
Объемы производства промышленной продукции в Заводском районе выросли на 20 %.
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