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Новости по тегу #Яна Лысякова

Теперь многое изменилось – как готовят будущих детских врачей в Беларуси
01 декабря 2025 17:15

Теперь многое изменилось – как готовят будущих детских врачей в Беларуси

Пёс спас 63 жизни! Лабрадор Дарк заявлен на международную премию за спасение людей
12 ноября 2025 17:14

Пёс спас 63 жизни! Лабрадор Дарк заявлен на международную премию за спасение людей

Быстрее на минут 10-15 – минчане поделились впечатлениями о путепроводе на улице Московской
11 ноября 2025 16:06

Быстрее на минут 10-15 – минчане поделились впечатлениями о путепроводе на улице Московской

Ждут новых хозяев – каких питомцев можно забрать из «Фауны города»
23 сентября 2025 07:45

Ждут новых хозяев – каких питомцев можно забрать из «Фауны города»

В 2025 году в колледжах Минска открыт набор по 5 новым квалификациям и 4 специальностям
22 августа 2025 18:08

В 2025 году в колледжах Минска открыт набор по 5 новым квалификациям и 4 специальностям

День железнодорожника – 60 тысяч сотрудников БЖД отмечают свой профессиональный праздник
03 августа 2025 10:38

День железнодорожника – 60 тысяч сотрудников БЖД отмечают свой профессиональный праздник

Единый день депутата прошёл в Минске
09 июля 2025 18:29

Единый день депутата прошёл в Минске

В Минске проходят рейдовые мероприятия по обследованию технического состояния детских площадок
11 июня 2025 18:36

В Минске проходят рейдовые мероприятия по обследованию технического состояния детских площадок

В Минске нейротест помогает подросткам выбрать будущую профессию
13 мая 2025 19:50

В Минске нейротест помогает подросткам выбрать будущую профессию

Количество машиномест на платных парковках Минска планируют увеличить до 10 тысяч
24 апреля 2025 17:43

Количество машиномест на платных парковках Минска планируют увеличить до 10 тысяч

Предприятия «Минскхлебпрома» испекут к Пасхе около 140 тонн праздничной продукции
18 апреля 2025 18:00

Предприятия «Минскхлебпрома» испекут к Пасхе около 140 тонн праздничной продукции

Предприятия Заводского района начали поставлять продукцию в страны дальней дуги
08 апреля 2025 17:55

Предприятия Заводского района начали поставлять продукцию в страны дальней дуги