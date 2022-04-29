«В ПДД появится новый термин». Как это отразится на тех, кто катается на моноколёсах и электросамокатах?

Все мы каждый день пользуемся правилами дорожного движения как водители, пассажиры или пешеходы. А потому недавно подписанный Президентом Указ о совершенствовании организации дорожного движения касается без преувеличения абсолютно всех. Это позволит повысить безопасность на дорогах страны и сделать более комфортным участие граждан в дорожном движении. Подробности расскажет в студии гостья программы «Новое утро на РТР-Беларусь» – Татьяна Сподобаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Что нового в правилах ПДД? Александр Меженный, ведущий:

Что самое новое в этих нововведениях? Что касается каждого из нас?

Татьяна Сподобаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В ПДД появится новый термин, который не существовал до этого, это средства персональной мобильности. Лица, которые управляют этими устройствами, будут отнесены к пешеходам, потому что раньше они не являлись ни пешеходами, ни велосипедистами. Для них уже прописаны нормы управления этими устройствами. Термин «средства персональной мобильности» подразумевает устройство, не являющееся транспортным средством, при этом приводящееся в движение двигателем, которое используется для передвижения пешеходами. То есть это электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и прочие подобные устройства. Александр Меженный:

А скейт, который ногой приводится в движение? Татьяна Сподобаева:

Нет. Это спортивный инвентарь. Александр Меженный:

То есть все, что с электрическим моторчиком. Татьяна Сподобаева:

Да, это приводит в движение двигатель.

Александр Меженный:

Наконец-то порядок будет, потому что на самом деле непонятно, как взаимоотношения выстраивать на дороге. Татьяна Сподобаева:

Предусмотрено, что передвигаться на средствах персональной мобильности можно будет по велосипедной дорожке, при ее отсутствии – по тротуару или пешеходной дорожке, при этом еще необходимо уступать дорогу пешеходам. Введено ограничение допустимой скорости – не выше 25 километров в час. Пересекать проезжую часть необходимо будет по пешеходному переходу. При этом скорость должна быть равна скорости шага пешехода. Какие новшества для велосипедистов? Ольга Войтенкова, ведущая:

А какие новшества коснутся велосипедистов? Татьяна Сподобаева:

С целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации данного вида транспорта введены более комфортные условия для передвижения велосипедистов, то есть теперь, когда вступит в силу Указ, пересекать проезжую часть велосипедисты смогут по велопереезду или велосипедной дорожке, при их отсутствии – по пешеходной дорожке или пешеходному переходу, при этом можно будет не спешиваться. Также необходимо уступать дорогу пешеходам, если велосипедист пересекает проезжую часть по пешеходному переходу. Александр Меженный:

Для велосипедистов правила скорости переезда пешеходного перехода?

Татьяна Сподобаева:

Да, велосипедистам при подъезде к проезжей части дороги необходимо заблаговременно снизить скорость, убедиться, что выезд на проезжую часть будет безопасен, а также пересекать проезжую часть со скоростью шага пешехода. Александр Меженный:

Если нет велодорожки, то там пешеход всегда прав. Если есть велодорожки, пешеходы заходят, мамы с колясками заходят, как в этом случае выяснять отношения? Татьяна Сподобаева:

Еще в старой редакции ПДД прописано, что пешеход, передвигающийся по велодорожке, должен уступать дорогу велосипедистам. Александр Меженный:

Не уверен, что в этом сезоне пересяду на велосипед, на газонокосилке чаще приходится ездить, но приятно, что обращается внимание на такой вид транспорта. Еще много всевозможных нововведений в этом законе, ознакомиться с ними можно уже в интернете. Самое яркое, о чем еще не сказали нашим телезрителям.

Татьяна Сподобаева:

Остановимся еще на средствах персональной мобильности. Здесь введены ограничения по возрасту. То есть на средствах персональной мобильности можно будет передвигаться с 14 лет. Александр Меженный:

С 14 до? Татьяна Сподобаева:

Не ограничено. Но есть одно но. Исключение – дворовые территории и жилые зоны, то есть там наши дети могут передвигаться. Конечно, нужно следить за ними родителям. Когда правила вступят в силу? Александр Меженный:

Новые правила уже вступили в силу?