125 лет назад профессор Кембриджского университета объявил о своём открытии электрона

29 апреля Международный день танца

Сегодня, 29 апреля, отмечается Международный день танца. Именно в этот день в 1727 году родился легендарный французский балетмейстер Жан Жорж Новерр, основоположник мирового балета и танца как вида искусства. Учрежден этот праздник решением ЮНЕСКО в 1982 году. Он призван объединить представителей всех танцевальных направлений. Танец – искусство, способное преодолевать все границы и объединять людей, позволяя им говорить на одном языке – языке тела. Уметь выражать свои эмоции и чувства в движении под музыку – роскошь быть самим собой. Население Китая превысило миллиард человек

В этот день в 1982 году по итогам переписи – население Китая превысило миллиард человек. Многочисленность населения Китая известна еще с древних времен. Поддерживалась она и государством. Китайцы верили, что энергия их народа превосходит даже энергию взрыва атомной бомбы. Но где-то в середине прошлого века правительство Поднебесной озаботилось вопросом перегруженности ресурсов страны и взяло курс на ограничение количества детей в семье. Итогом 30-летнего проведения политики «Одна семья – один ребенок» стало снижение среднего количества рожденных детей одной женщиной в течение жизни (снизилось с 6 до 1,5). Официально она считается успешной, поскольку не было допущено появление 400 миллионов новых людей. Но и китайские, и зарубежные эксперты считают подобное утверждение сомнительным. Запатентована застежка «молния»

Застежка «молния» была запатентована в этот день в 1913 году. Первые молнии появились еще в середине XIX века. Они представляли собой два ряда из крючков на одной стороне и петель на другой, застегивались специальным ключом. Нужна была специальная подготовка, а также ловкость, чтобы управляться с такой застежкой. 29 апреля 1913 года шведский инженер Гидеон Сундбэк запатентовал привычный нам вариант «молнии» и разработал технологию ее производства. Такая застежка доказала свою надежность и за 10 лет изобретение распространилось на весь мир. Джозеф Томсон объявил о своем открытии электрона

125 лет назад профессор Кембриджского университета, английский физик Джозеф Томсон, объявил о своем открытии электрона. Открытие было сделано в результате изучения газового разряда. Томсон не только открыл электрон, но и определил его заряд, а также впервые измерил отношение заряда электрона к массе, разработал теорию движения электрона в магнитном и электрическом полях. За открытие электрона ученый в 1906 году был удостоен Нобелевской премии по физике. 29 апреля были собраны первые автомобили ЗИС-101