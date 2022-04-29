В какой посуде лучше хранить еду и как на самом деле выглядят батарейки? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Каким вещам можно подарить вторую, а то и третью жизнь? И правда ли, что минчане самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах пойдет речь в следующем выпуске ток-шоу «Большой город». Включайте СТВ 30 апреля в 16:40.

– Это ток-шоу «Большой город». Мы – Илона Волынец, Кристина Сущеня – приветствуем вас.

– Здравствуйте. Тренд на экологию: быть или казаться. Что за посуда в полезной моде?

Эти продукты не содержат вредных веществ. Как правильно прощаться с мусором и как уменьшить собственный экослед?

Так, то есть вот, как выглядят на самом деле батарейки. Вторичные ресурсы – но не вторичная тема.

Моя семья знает, что если мы пришли в магазин без пакета – мы все несем в руках. Потому что я им не разрешаю покупать пакет. Не упустим самые заметные новости мегаполиса.

Молодой человек украл из магазина джемпер за 560 рублей, дабы подарить его своей девушке.

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