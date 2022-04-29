В какой посуде лучше хранить еду и как на самом деле выглядят батарейки? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Каким вещам можно подарить вторую, а то и третью жизнь? И правда ли, что минчане самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах пойдет речь в следующем выпуске ток-шоу «Большой город».
Включайте СТВ 30 апреля в 16:40.
Новости Беларуси. Каким вещам можно подарить вторую, а то и третью жизнь? И правда ли, что минчане самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах пойдет речь в следующем выпуске ток-шоу «Большой город».
Включайте СТВ 30 апреля в 16:40.
– Это ток-шоу «Большой город». Мы – Илона Волынец, Кристина Сущеня – приветствуем вас.
– Здравствуйте.
Тренд на экологию: быть или казаться. Что за посуда в полезной моде?
Эти продукты не содержат вредных веществ.
Как правильно прощаться с мусором и как уменьшить собственный экослед?
Так, то есть вот, как выглядят на самом деле батарейки.
Вторичные ресурсы – но не вторичная тема.
Моя семья знает, что если мы пришли в магазин без пакета – мы все несем в руках. Потому что я им не разрешаю покупать пакет.
Не упустим самые заметные новости мегаполиса.
Молодой человек украл из магазина джемпер за 560 рублей, дабы подарить его своей девушке.
Задержали хулигана, который избил минчанина из-за прически.
И расскажем, чем заняться на выходных.
Я – Карина Верховцева, традиционно расскажу вам, куда отправляться за новыми впечатлениями.
Поговорим легко о важном. Уже в эту субботу, 30 апреля, в 16:40, не пропустите!