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В какой посуде лучше хранить еду и как на самом деле выглядят батарейки? Анонс ток-шоу «Большой город»

29 апреля 2022 09:15
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Новости Беларуси. Каким вещам можно подарить вторую, а то и третью жизнь? И правда ли, что минчане самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах пойдет речь в следующем выпуске ток-шоу «Большой город».  

Включайте СТВ 30 апреля в 16:40.  

В какой посуде лучше хранить еду и как на самом деле выглядят батарейки? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Это ток-шоу «Большой город». Мы – Илона Волынец, Кристина Сущеня – приветствуем вас.
– Здравствуйте.

Тренд на экологию: быть или казаться. Что за посуда в полезной моде?

В какой посуде лучше хранить еду и как на самом деле выглядят батарейки? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Эти продукты не содержат вредных веществ.

Как правильно прощаться с мусором и как уменьшить собственный экослед?

В какой посуде лучше хранить еду и как на самом деле выглядят батарейки? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Так, то есть вот, как выглядят на самом деле батарейки.

Вторичные ресурсы – но не вторичная тема.

В какой посуде лучше хранить еду и как на самом деле выглядят батарейки? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Моя семья знает, что если мы пришли в магазин без пакета – мы все несем в руках. Потому что я им не разрешаю покупать пакет.

Не упустим самые заметные новости мегаполиса.

В какой посуде лучше хранить еду и как на самом деле выглядят батарейки? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Молодой человек украл из магазина джемпер за 560 рублей, дабы подарить его своей девушке.

В какой посуде лучше хранить еду и как на самом деле выглядят батарейки? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Задержали хулигана, который избил минчанина из-за прически.

И расскажем, чем заняться на выходных.

В какой посуде лучше хранить еду и как на самом деле выглядят батарейки? Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Я – Карина Верховцева, традиционно расскажу вам, куда отправляться за новыми впечатлениями.

Поговорим легко о важном. Уже в эту субботу, 30 апреля, в 16:40, не пропустите!  

# Экология # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Карина Верховцева # Фотофакт

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