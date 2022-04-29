Платные услуги по выходным и праздникам. В медучреждениях Беларуси проведут эксперимент

Новости Беларуси. В медучреждениях Беларуси проведут эксперимент по оказанию платных услуг в выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительством определен список клиник, где по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни пациенты за деньги могут получить плановую первичную, специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь. Всего в перечне 18 больниц и научно-практических центров по всей стране.