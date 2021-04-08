В Партизанском районе подвели итоги работы за 2020 год и обновили доску почёта. Кому вручили грамоты?

Новости Беларуси. За высокий профессионализм и отличные показатели в социально-экономическом развитии отличников труда занесли на доску почета в Партизанском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Передовиков поздравил и мэр Минска Владимир Кухарев. Среди лучших – представители сферы услуг, строительства, культуры, здравоохранения и образования. Всего 16 организаций. Им вручили свидетельства и почетные грамоты.

Артем Рыбак, директор филиала Республиканского института профессионального образования:

Наш колледж, можно сказать, ведущий в отрасли машиностроения. В прошлом году было открыто и набрано в первый год на обучение по новой специальности техник-мехатроник. Это новая специальность для специалистов, которые будут востребованы на белорусских промышленных предприятиях.

Александр Радевич, генеральный директор Минского электротехнического завода имени В. И. Козлова:

Основной успех – это, конечно, выпуск продукции. В этом году в марте мы выпустили двухмиллионный трансформатор со дня основания завода. Я не думаю, что какой-то еще завод в Европе, так скажем, на постсоветском пространстве может похвастаться такими результатами.

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района:

За 2020 год районами обеспечено выполнение 9 показателей из 12, которые доводились решением Мингорисполкома администрации Партизанского района. Мы приступили к строительству жилья уже на трех площадках. Это переходящие дома на 2022 год, будем вводить их. Будем развивать жилищное строительство. В районе предусматривается в ближайшей перспективе около 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья построить.