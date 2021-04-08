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Игорь Сергеенко: сегодня ветеранов 2,5 млн, это большая сила, одна из основных опор власти в стране

08 апреля 2021 15:47
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Новости Беларуси. Историческая справедливость, воспитание через призму патриотизма и без права на отставку в службе Родине. 8 апреля в Минске состоялась 9-я отчетно-выборная конференция Белорусского общественного объединения ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко: сегодня ветеранов 2,5 млн, это большая сила, одна из основных опор власти в стране-1

Председатель Белорусского объединения ветеранов: главная из всех задач – поддержка политики главы государства

Со всей страны во Дворец культуры ветеранов приехали делегаты. В фокусе обсуждения не только организационные нюансы, но и общественная повестка, влияние на нее всех собравшихся, перспективы развития организации и социальная защита пожилых людей.

Игорь Сергеенко: сегодня ветеранов 2,5 млн, это большая сила, одна из основных опор власти в стране-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Одна из основных опор сегодняшней власти сегодня в стране – те люди, которые прошли войну, создавали экономику страны в послевоенное время, укрепляли обороноспособность Советского Союза и в дальнейшем Республики Беларусь, которые создавали белорусскую государственность. Это большая сила.

Сегодня ветеранов 2,5 миллиона, из них 500 тысяч работают. Ветеранская организация проводит активную работу по героико-патриотическому воспитанию населения, молодежи, выступает с рядом инициатив. Особенно актуально в период важных исторических событий услышать мнение простых людей, умудренных жизненным опытом, которые имеют за плечами серьезные заслуги, награждены государственными наградим за свой боевой и трудовой подвиг, совершенный в различное время.

# Государственная социальная политика # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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