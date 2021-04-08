«Планируем прививать 150-170 человек в день». К середине мая вакцинируют не менее миллиона жителей Беларуси

Новости Беларуси. В Минске стартовала массовая вакцинация населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прививают не только группы риска, но и тех, кто записывался заранее.

На выбор пациентов две вакцины: российская «Спутник V» и китайская. Только на базе 34-й минской поликлиники укол против COVID получат 1 400 человек. После первой дозы обязательно будет и вторая – через три недели. Что касается возрастных ограничений, прививку могут делать лица старше 18 лет. Только в Минске вакцину против коронавируса уже получили более 17 тысяч человек.

Наталья Дергач, главный врач поликлиники № 34 Минска:

С сегодняшнего дня мы начали прививать наше население, закрепленное в поликлинике. Приглашаем пациентов, которые записывались у нас ранее. Записываться могли разными методами: на сайте, по телефонам кол-центра, справка регистратуры и участковые врачи общей практики. Приглашаем по телефону пациентов, организовано сегодня два кабинета. Стараемся разделить потоки пациентов: кто на вакцинацию вторым компонентом, кто на вакцинацию первым компонентом – в разные кабинеты. В среднем планируем прививать 150-170 человек в день.