Прямой эфир

В Логойском районе почти достроили дом на 52 квартиры. Что осталось сделать?

08 апреля 2021 16:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще больше квадратных метров – в поселке Плещеницы Логойского района строят дом на 52 квартиры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Логойском районе почти достроили дом на 52 квартиры. Что осталось сделать?-1

Половина из них практически готова, другая в активной стадии строительства. Двухкорпусный дом разместится по улице Октябрьской в микрорайоне Чистик. Семь квартир предназначены для отселения из ветхого жилья, шесть будут арендными. Остальные квадратные метры строят для нуждающихся граждан, в том числе многодетных семей, льготников и детей-сирот. Возводить жилье начали год назад, завершат строительство к лету.

В Логойском районе почти достроили дом на 52 квартиры. Что осталось сделать?-4

Сергей Сутоцкий, руководитель строительного проекта УКС Логойского района:
Квартиры удобной планировки: однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные. Две коробки готовы, идут отделочные работы. Благоустройство примерно процентов на 80 готово, осталось там сейчас посадить траву, зеленые насаждения и в конце выставить малые формы.

В Плещеницах скоро начнут строительство еще двух домов.

В Логойском районе почти достроили дом на 52 квартиры. Что осталось сделать?-7

Масштабная застройка планируется в границах улиц Минской и Гайненская Логойска. Кроме того, здесь возведут детский сад на 200 мест.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Сергей Сутоцкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Сергеенко: сегодня ветеранов 2,5 млн, это большая сила, одна из основных опор власти в стране
08 апреля 2021 15:47

Игорь Сергеенко: сегодня ветеранов 2,5 млн, это большая сила, одна из основных опор власти в стране

Председатель Белорусского объединения ветеранов: главная из всех задач – поддержка политики главы государства
08 апреля 2021 15:45

Председатель Белорусского объединения ветеранов: главная из всех задач – поддержка политики главы государства

Памятник Тишке Гартному, библиотека и композиция из лавочек. Что построят в Копыле ко Дню письменности и «Дожинкам»?
08 апреля 2021 14:55

Памятник Тишке Гартному, библиотека и композиция из лавочек. Что построят в Копыле ко Дню письменности и «Дожинкам»?