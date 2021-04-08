В Логойском районе почти достроили дом на 52 квартиры. Что осталось сделать?

Новости Беларуси. Еще больше квадратных метров – в поселке Плещеницы Логойского района строят дом на 52 квартиры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Половина из них практически готова, другая в активной стадии строительства. Двухкорпусный дом разместится по улице Октябрьской в микрорайоне Чистик. Семь квартир предназначены для отселения из ветхого жилья, шесть будут арендными. Остальные квадратные метры строят для нуждающихся граждан, в том числе многодетных семей, льготников и детей-сирот. Возводить жилье начали год назад, завершат строительство к лету.

Сергей Сутоцкий, руководитель строительного проекта УКС Логойского района:

Квартиры удобной планировки: однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные. Две коробки готовы, идут отделочные работы. Благоустройство примерно процентов на 80 готово, осталось там сейчас посадить траву, зеленые насаждения и в конце выставить малые формы.

В Плещеницах скоро начнут строительство еще двух домов.