В парке имени 900-летия Минска в честь молодёжи проходит фестиваль

Новости Беларуси. Вся эта неделя проходила в нашей стране под знаком студенчества и молодежи. Сотни мероприятий объединили юных, талантливых, активных парней и девушек и подарили незабываемые эмоции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ну а завершающим аккордом праздничного марафона стал фестиваль в столице. В парке имени 900-летия Минска состоялся гала-концерт с участием творческого актива. Для гостей выступили талантливые молодые солисты, были в репертуаре и танцевальные номера. Лучшие из них получили награды от администрации района. Заглянули на фест и гости из России.

– Все очень понравилось, все очень-очень хорошо. Вообще, мы довольны Беларусью, страна – во! Все хорошо!

– Мы сами с Урала.

– Здоровья вам всем, успехов творческих, за концерт спасибо!

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Всего в нашем конкурсе приняло участие более 80 человек. Здесь мы отобрали лучших. Сегодня 20 лучших артистов, коллективов представляют свои композиции. Я думаю, что у нас все получилось, есть очень много задумок на будущее.