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В парке имени 900-летия Минска в честь молодёжи проходит фестиваль

25 июня 2023 11:26
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Новости Беларуси. Вся эта неделя проходила в нашей стране под знаком студенчества и молодежи. Сотни мероприятий объединили юных, талантливых, активных парней и девушек и подарили незабываемые эмоции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В парке имени 900-летия Минска в честь молодёжи проходит фестиваль-1

Ну а завершающим аккордом праздничного марафона стал фестиваль в столице. В парке имени 900-летия Минска состоялся гала-концерт с участием творческого актива. Для гостей выступили талантливые молодые солисты, были в репертуаре и танцевальные номера. Лучшие из них получили награды от администрации района. Заглянули на фест и гости из России. 

В парке имени 900-летия Минска в честь молодёжи проходит фестиваль-4

Все очень понравилось, все очень-очень хорошо. Вообще, мы довольны Беларусью, страна – во! Все хорошо! 
– Мы сами с Урала. 
– Здоровья вам всем, успехов творческих, за концерт спасибо! 

В парке имени 900-летия Минска в честь молодёжи проходит фестиваль-7

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района: 
Всего в нашем конкурсе приняло участие более 80 человек. Здесь мы отобрали лучших. Сегодня 20 лучших артистов, коллективов представляют свои композиции. Я думаю, что у нас все получилось, есть очень много задумок на будущее. 

В парке имени 900-летия Минска в честь молодёжи проходит фестиваль-10

Мероприятия пройдут сегодня во многих районах Минска. Всего за прошедшую неделю для молодежи организовали порядка полутора тысяч акций. 

# Фестиваль # общество # Сергей Масляк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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