Верхний город приглашает провести выходные со вкусом. Чем порадует этот сезон?

Новости Беларуси. Вся эта неделя проходила в нашей стране под знаком студенчества и молодежи. Она подарила парням и девушкам сотни увлекательных мероприятий и ярких, запоминающихся моментов. Концерт, балет и театральные зарисовки – 24 июня праздник прошел в Верхнем городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из мероприятий – тематическая пешеходная экскурсия, где знакомят с историей города Минска. Она проходит три раза в день. Также в Верхнем городе развернулась библиотека под открытым небом, где можно бесплатно взять книгу в пользование. Площадка собрала и лучшие театральные коллективы столицы с их постановками.

Каролина Сачко:

Я не первый год посещаю этот летний фестиваль в Верхнем городе. Очень интересен и сам музыкальный концерт, который проходит по вечерам. Это очень классно, выбраться с друзьями, прогуляться по городу, послушать музыку, посетить библиотеку под открытым небом.

Елена Чернявская, заместитель директора Централизованной системы детских библиотек:

Уже второй год работает библиотека под открытым небом. Это такой красивый павильон, где по очереди взрослые библиотеки Минска и детские представляют свою интерактивную площадку. Обязательно у нас на площадке присутствуют книги из наших фондов. Сегодня мы представили детские книги современных детских белорусских писателей.