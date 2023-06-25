«Шикарно! Это лучшее, что есть». В Витебске установили дисперсионные рамки для охлаждения

Новости Беларуси. И напоследок нестандартный способ охладиться в жару нашли в Витебске. В городе установили дисперсионные рамки. Ноу-хау от местного водоканала уже оценили многие жители и гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рамки представляют собой конструкции в человеческий рост, в которые встроены распылители воды. Искусственные «спасатели» от жаркой погоды можно найти по семи адресам. В основном это центральная часть города: улица Замковая, Толстого, Гоголя, парк Победителей. Охладиться от зноя можно в обеденное время и по вечерам. В будни они будут раздавать заряд свежести на протяжении дня, если температура воздуха будет не ниже 26 градусов тепла.

Здорово, классно, супер. Такое впервые в Витебске. Мы были там. Там тоже установили такую «освежайку»! Очень приятно. В такую погоду просто супер! Браво, Витебск!

Шикарно! Это лучшее, что есть. Когда очень жарко особенно. Правда, потом холодновато, когда ветер дует, но так нормально. Вообще шикарно!