В память о сыне осталась только самодельная скамейка. Что вспоминает о герое-ликвидаторе его мама?

Татьяна Игнатенко, мать Василия Игнатенко:

Я-то его не видела живого. Как поехал, так я его больше и не видела. А тогда, когда он перед этим приезжал, то стал и говорит: «Ну, мам, я тебе хоть на память скамейку сделаю». И вот эту скамейку он сделал, покрасил. И эту скамейку, где мы не ездим, все с собой, как память, его возим.