В память о сыне осталась только самодельная скамейка. Что вспоминает о герое-ликвидаторе его мама?

Новости Беларуси. В Минской области вспоминают героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области вспоминают героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Березино цветы легли к памятнику Василия Игнатенко. 25-летний командир отделения пожарной части № 6 города Припять был среди первых, кто прибыл на место аварии.
Почтить память героического коллеги пришли спасатели Березинского РОЧС, а также руководство области, района и семья Василия Игнатенко.
Татьяна Игнатенко, мать Василия Игнатенко:
Я-то его не видела живого. Как поехал, так я его больше и не видела. А тогда, когда он перед этим приезжал, то стал и говорит: «Ну, мам, я тебе хоть на память скамейку сделаю». И вот эту скамейку он сделал, покрасил. И эту скамейку, где мы не ездим, все с собой, как память, его возим.
Евгений Марченко, участник клуба юных спасателей «Сирена»:
Мы помним и скорбим о тех, кто защитил нас и пошел первым бороться с огнем. Естественно, Игнатенко мы тоже будем помнить, потому что это очень большой пример для нас. Особенно как для молодого поколения.
Напомним, в честь Василия Игнатенко названы улицы во многих городах Беларуси.
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