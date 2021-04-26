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В память о сыне осталась только самодельная скамейка. Что вспоминает о герое-ликвидаторе его мама?

26 апреля 2021 14:14
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Новости Беларуси. В Минской области вспоминают героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В память о сыне осталась только самодельная скамейка. Что вспоминает о герое-ликвидаторе его мама?-1

В Березино цветы легли к памятнику Василия Игнатенко. 25-летний командир отделения пожарной части № 6 города Припять был среди первых, кто прибыл на место аварии.

В память о сыне осталась только самодельная скамейка. Что вспоминает о герое-ликвидаторе его мама?-4

Почтить память героического коллеги пришли спасатели Березинского РОЧС, а также руководство области, района и семья Василия Игнатенко.

В память о сыне осталась только самодельная скамейка. Что вспоминает о герое-ликвидаторе его мама?-7

Татьяна Игнатенко, мать Василия Игнатенко:
Я-то его не видела живого. Как поехал, так я его больше и не видела. А тогда, когда он перед этим приезжал, то стал и говорит: «Ну, мам, я тебе хоть на память скамейку сделаю». И вот эту скамейку он сделал, покрасил. И эту скамейку, где мы не ездим, все с собой, как память, его возим.

В память о сыне осталась только самодельная скамейка. Что вспоминает о герое-ликвидаторе его мама?-10

Евгений Марченко, участник клуба юных спасателей «Сирена»:
Мы помним и скорбим о тех, кто защитил нас и пошел первым бороться с огнем. Естественно, Игнатенко мы тоже будем помнить, потому что это очень большой пример для нас. Особенно как для молодого поколения.

В память о сыне осталась только самодельная скамейка. Что вспоминает о герое-ликвидаторе его мама?-13

Напомним, в честь Василия Игнатенко названы улицы во многих городах Беларуси.

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# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Татьяна Игнатенко # Василий Игнатенко # Евгений Марченко # Фотофакт

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