Алексей Голиков: демократия по-своему деспотична и может быть более жестокой в своих действиях, чем диктатура

Новости Беларуси. А хороша ли демократия? В последнее время этот термин используют только для прикрытия геополитических интересов. Может быть, пришло время разобраться в терминах и понять, как отличить народовластие от спекуляций и манипуляций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В своей авторской рубрике рассуждает блогер Алексей Голиков.

Алексей Голиков, блогер:

Если проанализировать события в Беларуси и мире за последний год, то можно прийти к нерадостному выводу: демократия приносит хаос. Но прежде фактура. Экс-министр культуры, экс-директор банка и экс-блогер сочли возможным потребовать власти над страной. И не то что просто потребовать, а, введя народ в заблуждение, взять власть обманом. Не получилось. Вторая команда при поддержке уже перечисленных решила пойти другим путем – совершить захват власти путем насилия и убийства действующего Президента. Немного сарказма, увы – это не Тихановскую. Алексей Голиков:

Действия и первых, и вторых основаны на жажде власти и денег. Игорь Тур на ОНТ до сих пор показывает материалы, отражающие истинную природу и алгоритм действий этих дельцов. Идейной опорой мятежников и бчбшников выступает демократия, а это еще раз заставляет порассуждать над самой демократией и теми страданиями, которые она принесла не только белорусскому обществу.

Алексей Голиков:

В основу демократического мышления положена лукавая истинка: «Демократия имеет многие недостатки, но лучшего пока ничего не придумано». Это исходная ложь, определяющая пороки демократического не только образа правления, но стиля и образа существования. В противопоставление демократии предлагается самодержавие. Алексей Голиков:

Многие недоразумения в спорах о формах правления обусловлены неверным принципом определения внутренней природы и сущности власти. Политическое устройство характеризуется по способу управления государством: парламентская республика, президентская республика, диктатура, конституционная монархия и т.д. Принцип фальшивый, ибо урывает истинную сущность власти. Власть необходимо определять по ее источнику. Источник-то, впрочем, всегда один: «… нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены». К сожалению, те, кто эту власть принимают, не всегда то осознают.

Алексей Голиков:

Власть должно определять по осознанию носителями власти источника своей власти. В зрелом размышлении таких источников два: Бог и человек. Большинство политических систем источником власти видит именно волю человека – общества, народа, военной группировки. В нашем законодательстве закреплено: источник власти – народ. И народ видится не как духовная общность, но как соединение живущих на одной территории человеков. И даже не человеков, а избирателей. Определяя формы власти по источнику власти, мы можем прийти к парадоксальному выводу, что между видами демократии и диктатурой нет никакого различия: различие лишь в численности группы людей. Оттого-то демократия по-своему деспотична и может быть более жестокой в своих действиях. Понятие либерального террора – отнюдь не абстракция. «Свободной жизни коноводы восточным деспотам сродни», – писал еще когда-то князь Вяземский.

Алексей Голиков:

И убийственный пример – Христос Спаситель был предан распятию в результате именно демократического выбора: Пилат, чтобы снять с себя ответственность, устроил своего рода голосование. Результаты дали свободу преступнику и обрекли на казнь праведника. Само понятие демократии – сущий обман. Демократия по определению власть народа, но народ не может непосредственно осуществлять власть – только через представителей. Следовательно, демократия – власть от имени народа и над народом. Избранные представители, получив власть от народа, часто обманом благих обещаний, всегда этот народ в большей или меньшей мере обманывают. Алексей Голиков:

Вот общеизвестные подтверждения. Когда-то население Советского Союза на референдуме высказалось за сохранение целостного государства. Но это не помешало лидерам отечественной демократии наплевать в Беловежской пуще на волю народа и развалить страну. У властителей были свои интересы. Или, например, российская Конституция была принята огульным голосованием под явным давлением правящей верхушки. Но конституцию так принимать нельзя – рядом с бесспорными статьями в ней есть и не вполне приемлемые. Даже Сталин для принятия своей Конституции применил более демократическую процедуру, голосование проводилось на съезде Советов постатейно. Скажут: то был явный обман, никакой демократии при Сталине не было. Да, но хотя бы внешние приличия были соблюдены. Ельцинская команда и то не сочла нужным сделать – слишком откровенно презирался народ, интересам которого служить так упоенно клялись.

Алексей Голиков:

Возражают: мол, это не подлинная демократия. Отвечу: просто зрелая демократия Запада выработала более совершенные и не столь откровенные формы того же обмана. Еще один изъян демократии: подлинная государственная жизнь в демократических странах отчасти замирает на период выборов: политики не думают о том, что необходимо для здоровой общественной жизни, а о том, что выгодно сделать и сказать, чтобы одурачить толпы избирателей. Популизм поглощает немалые средства. Их выбрасывают впустую с точки зрения общественного блага, а не корысти политиков. Во имя какой власти это творится? Власти народа? Алексей Голиков:

Демократия никогда и не была властью всего народа хотя бы потому, что реализует себя, прибегая к числовым критериям. Очень часто тот или иной представитель приходит ко власти при слишком малом перевесе поданных за него голосов. Нашлись остроумные аналитики, которые давно определили демократию как диктатуру большинства над меньшинством. А порою и вовсе меньшинства над большинством: проценты исчисляются от числа проголосовавших, но не от численности всего населения. Где же власть народа?

Алексей Голиков:

Сам принцип партийности, неотделимый от демократии, связан с защитой интересов не народа, не нации, не страны, но лишь части населения – само слово партия может быть переведено как частность. Именно поэтому избиратель часто думает не об общенациональных, всенародных интересах, а о собственных корыстных, которые ему обещает исполнить облюбованная им партия. И даже если избранные выполняют свои обещания перед их избравшими, то и это не выражение власти народа, но части народа, даже меньшинства. А это противоречит интересам оставшегося большинства. А когда те или иные депутаты лоббируют, например, корысть олигархов, о какой власти народа можно говорить? Демократия как принцип всегда оказывается фикцией.

Алексей Голиков:

Человеку лестно мнить себя самовольным, поэтому демократия для него становится кумиром. Демократия есть одно из проявлений первородной поврежденности человеческой природы. Эта поврежденность охватывает всю сферу бытия, в политике она оборачивается обожествлением принципов демократии. «Будем как боги», значит, и сами станем источником власти. Правда, политические деятели любят ссылаться на Божию волю, приведшую их к власти, и клянутся на Библии, но это лишь пустая бутафория, особенно курьезная при полном безбожии этих людей. Алексей Голиков:

Сегодня замахнуться на идею демократии смерти подобно. Жестокость либерального террора обрушится на вас с беспощадной неумолимостью. Но предлагаю вдуматься непредвзято в размышления философа: «Демократия остается равнодушной к добру и злу. Она терпима, потому что равнодушна, потому что потеряла веру в истину… Демократия не знает истины, и потому она предоставляет раскрытие истины решению большинства голосов. Признание власти количества, поклонение всеобщему голосованию возможны лишь при неверии в истину и незнании истины». И вот в этой борьбе за нечто среднее, бесполое, определенное фактическим меньшинством Запад не остановится ни перед чем. Мораль двойных стандартов позволит пренебречь и международным правом, и собственными законами, и уставами. И все это делается не без успеха.