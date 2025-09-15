В Палату представителей к третьей сессии внесено 24 законопроекта

24 законопроекта внесены в Палату представителей к рассмотрению в третьей сессии. Новый законотворческий сезон белорусские депутаты начнут уже завтра, 16 сентября. К обсуждению запланированы инициативы, касающиеся обороны и военной безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельным блоком – вопросы обеспечения жителей качественной питьевой водой, дорожной деятельности, энергосбережения. В планах рассмотреть и законопроекты по предоставлению займов, а также административной и уголовной ответственности. Отметим, около трети всех вопросов касается сертификации международных договоров и соглашений.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конечно же, наша самая главная задача – обеспечить эти законопроекты, прежде всего качественную подготовку, как и требует Президент, чтобы они шли от жизни. Здесь мы используем самые различные методы работы, начиная от организации, изучения вопросов депутатами Палаты представителей на организуемых семинарских наших встречах, круглых столах. Организуются расширенные заседания постоянных комиссий. И еще один важный элемент, который мы восстановили, – это представление информации Министерства иностранных дел о наиболее значимых, важных проектах законов, которые были приняты в различных государствах.

Депутаты настроены на продуктивную работу. За предыдущую сессию из 67 рассмотренных законопроектов 64 были приняты во втором чтении и подписаны Президентом Беларуси.