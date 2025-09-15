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Александр Лукашенко принял с докладом председателя ГТК

15 сентября 2025 10:41
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С докладом Александр Лукашенко принял председателя Государственного таможенного комитета. Президент обозначил ряд вопросов: обстановка с очередями, правоохранительная деятельность, а также технические нововведения для повышения эффективности работы таможни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принял с докладом председателя ГТК-2

Как доложил Владимир Орловский, обстановка на границе остается сложной. Сопредельные западные страны пропускают меньше автомобилей – грузовых и пассажирских, чем установлено соглашениями: вместо 500 – 100. В свою очередь, белорусская сторона совершенствует зоны ожидания и строит новые, что необходимо, учитывая, что на отдельных пунктах пропуска время ожидания – от 5 до 7 суток. Кроме того, продолжает работать электронная очередь. Также председатель ГТК доложил Президенту о правоохранительной деятельности. 

Подробности – в следующих эфирах.

# Государственная граница Беларуси # Александр Лукашенко # Граница # Таможня Беларуси

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