Лукашенко: мирным переговорам по Украине нет альтернативы, но это должен быть уважительный диалог

О большой политике, реакции Минска на недружественные шаги Европы, белорусско-российском противостоянии санкциям, а также дальнейшим действиям по урегулированию конфликта в Украине. Мнением на эти и другие темы глобальной и региональной повестки в интервью российскому журналу «Разведчик» поделился Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из самых острых вопросов остается ситуация с нашими западными соседями. Главу государства спросили, какой будет реакция Минска в том случае, если Польша и страны Балтии перейдут от слов к делу. Речь идет о постоянных угрозах заминировать границу с Беларусью. Президент дал предельно четкий ответ, подчеркнув, что действия соседей на западных рубежах вряд ли способствуют безопасности и стабильности в регионе. Лукашенко о действиях западных соседей: особых рисков и угроз не видим.

Наш Президент в очередной раз подтвердил готовность Беларуси дружить и сотрудничать со всеми, кто этого искренне желает. При этом во внешней политике Беларусь придерживается принципов многовекторности и последовательного выполнения договоренностей. Это уже привело к значительным результатам, например, в африканском и азиатском регионах. «Мы можем предложить и, что самое главное, реализовывать комплексные интегрированные решения – от поставок сельхозтехники и трансфера технологий до организации переработки, хранения, сервисного обслуживания, логистики. Наша визитная карточка на глобальной арене – основательность и неукоснительная реализация достигнутых договоренностей, умение решать масштабные задачи оптимальными силами», – отметил Президент.