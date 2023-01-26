«Достаточно жёсткие требования». В Минске обустроили 78 объектов для людей с ограниченными возможностями в 2022-м

Новости Беларуси. Минск становится городом с доступной средой для всех категорий горожан. В городе идет активная работа по созданию безбарьерного пространства для людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2022 году было обустроено почти 80 объектов социальной инфраструктуры и более 560 – улично-дорожной сети. Комплексный подход применяется и в транспортной сфере. Все электробусы и почти 96 % автобусов низкопольные. В городе уделяют внимание и безопасности инвалидов по зрению. Только в 2022 году установлено почти 90 звуковых устройств с автоматической регулировкой громкости.

Анна Горчакова:

В столице достаточно высокий уровень доступной среды. Это реально так. Уже мало объектов осталось, которые нам будут недоступны. Торгово-развлекательные центры, спортивные объекты, которые сейчас строятся, они все очень удобные. И у людей уже менталитет изменился. Они всегда готовы нам помочь и рады встретить.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Достаточно жесткие требования предъявляются новым объектам строительства, объектам, которые вводятся в эксплуатацию после капитального ремонта либо модернизации. Они должны быть оборудованы однозначно безбарьерной средой. И, естественно, мы тоже за этим следим. Мы достаточно серьезно продвинулись по учреждениям здравоохранения, практически все они уже оборудованы.