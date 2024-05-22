В Гродно проходят учебно-методические сборы Вооружённых Сил

На фоне происходящего у западных рубежей навыки и свое мастерство продолжают оттачивать белорусские военные. Учебно-методические сборы должностных лиц соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил проходят в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие ежегодное. На этот раз занятия для офицеров со всей страны организованы в 557-й инженерной бригаде.

Путепрокладчик, мостостроительная установка и транспортно-заряжающая машина. Вся эта техника оборудована грузоподъемными кранами. Их безопасной эксплуатации и обучают участников сборов. В первый день они получили теоретические знания, сегодня закрепили все на практике, а завтра их ждет экзамен. После прохождения сборов офицеры станут аттестованными специалистами по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов.

Алексей Потапченко, начальник управления Государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил Беларуси:

На базе 557-й инженерной бригады сосредоточены основные образцы грузоподъемных кранов, в том числе грузоподъемных машин военного назначения, которые наиболее часто эксплуатируются в воинских частях. Это позволит обучаемым в ходе эксплуатации данных объектов уже непосредственно в своих воинских частях использовать полученные знания и навыки для организации их безопасной эксплуатации. И самое главное – это предотвращение возникновения аварий с использованием данных объектов.

Уже на следующей неделе подобные сборы организуют для специалистов, отвечающих за перевозку опасных грузов. Они пройдут в Лиде. Будет задействована 116-я штурмовая авиационная база.