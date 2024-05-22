В Минске 15-летние подростки осквернили Вечный огонь – возбуждено уголовное дело

В Минске подростки осквернили Вечный огонь и стали фигурантами уголовного дела. Поводом для его возбуждения стали кадры, сделанные камерами видеонаблюдения. Их публикует Telegram-канал Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло 18 мая. Одноклассники столичной школы после уроков решили покататься на самокатах. Проезжая мимо монумента Победы, они остановились, чтобы передохнуть. В какой-то момент внимание парней привлек Вечный огонь. Они захотели рассмотреть его поближе и, с их слов, немного поэксперементировать.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по городу Минску:

Школьники бросали в огонь бумагу и жевательную резинку, наблюдая, как быстро сгорает мусор, а после по очереди совершали иные хулиганские действия. Через некоторое время, утолив свое любопытство, товарищи покинули мемориал. Однако вскоре подростки были задержаны сотрудниками милиции. На допросах школьники уверяли следователя, что не знали о священности памятного места. Каждый из них настаивал на версии обычного любопытства и невинной шалости.

В настоящее время с участием подозреваемых проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по факту злостного хулиганства, совершенного группой лиц.