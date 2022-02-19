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В основном плюсовая температура, дожди и мокрый снег. Прогноз погоды в Беларуси на конец февраля

19 февраля 2022 15:28
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Какой погоды ждать белорусам на предстоящей неделе? Действительно ли можно смело готовиться к предстоящей весне или зима еще поборется за свои права? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».  

В основном плюсовая температура, дожди и мокрый снег. Прогноз погоды в Беларуси на конец февраля-1

В основном погода на предстоящей неделе будет со знаком «плюс», однако стабильности ждать пока не приходится. Столбик термометра будет колебаться от плюсовой до минусовой температуры. Начало новой недели принесет нам осадки в виде дождя и мокрого снега. Воздух прогреется до +3 °С. К середине недели осадки станут незначительными, столбик термометра опустится до -5 °С.  

В Риме +18°C, в Москве +3°C. О погоде в Европе на неделю с 21 по 27 февраля читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

В основном плюсовая температура, дожди и мокрый снег. Прогноз погоды в Беларуси на конец февраля-4

В основном плюсовая температура, дожди и мокрый снег. Прогноз погоды в Беларуси на конец февраля-6

В основном плюсовая температура, дожди и мокрый снег. Прогноз погоды в Беларуси на конец февраля-8

В основном плюсовая температура, дожди и мокрый снег. Прогноз погоды в Беларуси на конец февраля-10

В основном плюсовая температура, дожди и мокрый снег. Прогноз погоды в Беларуси на конец февраля-12

В основном плюсовая температура, дожди и мокрый снег. Прогноз погоды в Беларуси на конец февраля-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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