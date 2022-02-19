В Риме +18°C, в Москве +3°C. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 февраля

В Париже синоптики прогнозируют дождливую погоду, столбик термометра здесь покажет +14 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, по прогнозам синоптиков, будет до +12 °С, ожидается переменная облачность, без осадков. В Риме облачно с прояснениями и до +18 °С. В Мадриде ожидается ясная без осадков погода, температура воздуха днем составит +15 °С.

В столице Болгарии облачно, столбик термометра покажет +13 °С, синоптики обещают кратковременные осадки. В Анкаре +11 °С и малооблачно. В Афинах пасмурно и до +18 °С.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют снег с дождем и +4 °С. В Вильнюсе +3 °С и осадки в виде снега. В Варшаве +7 °С, дождь и мокрый снег.