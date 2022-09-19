В основе речка или слово «менять»? Вот какие есть версии происхождения названия Минска
1000-летняя история города полна загадок и легенд. Необычные предметы, найденные во время археологических раскопок, все больше дают понимания о жизни и быте древних минчан. Как зарождалась столица Беларуси? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Сергей Тарасов, археолог, историк, писатель, кандидат исторических наук:
Менка. Варыянтаў тлумачэння гэтай назвы ёсць некалькі. Больш зыходзяцца к таму, што гэта этымалогія ад слова «маленькі». Можа быць, ад рыбкі мянтус, ёсць такая, гэта Георгій Васільевіч Штыхаў казаў, можа быць, ад рыбкі. Але рака Менка, якая ўпадае ў Пціч, гэта правы прыток Пцічы, сапраўды існуе, прычым гэта вельмі цікавая рака, яе нораў вельмі неспакойна. Яна малая, здавалася, можна пераскочыць, але калі пачынаецца паводка моцная, яна зносіць усё на сваім шляху. Напрыклад, у мінулым годзе яна знесла цэлую дамбу і мост цэлы знесла фактычна.
Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:
Большая часть городов на территории Древней Руси связана, конечно, с реками. Полоцк – Полота, Витебск – Витьба, Лукомль – Лукомка и так далее. Пинск – Пина, Туров – Туровчанка. Соответственно, конечно, сразу же напрашивается вывод, что Менск – Менка.
Сергей Тарасов:
Другая версія была яшчэ з XIX стагоддзя, што Менск – ад слова «менять», ішоў нейкі абмен, па рэках заўсёды ішлі гандляры, ішоў абмен, ад слова «мена», «менять» – Менск. Няма ніводнага горада з такой назвай у свеце. Ад слова «мяняць», ці «каваць», ці «ткаць» – ну няма.
Андрей Войтехович:
Это критики не выдерживает, потому что уже в это время не меняли, а была нормальная торговля с деньгами, с товарами, обмена уже не было, это не первобытно-общественный строй.
Полина Курлович, заведующая кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин БГУ:
Канешне, навукоўцы разумеюць, што ўсё гэта проста прыгожыя легенды аб паходжанні горада, паколькі вядома, што ўсе вось такія гарады, якія маюць суфіксы -ск-, -цк-, маюць паходжанне ад дробных рэчак.
Андрей Войтехович:
Потом была такая версия, Эдуард Михайлович Загорульский высказывал, что была такая речка, которая впадала в Свислочь, где Немига, она называлась Менка или Мена. Но сейчас это доказать невозможно, но возможно такая была, а возможно и нет.
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