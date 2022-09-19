В основе речка или слово «менять»? Вот какие есть версии происхождения названия Минска

1000-летняя история города полна загадок и легенд. Необычные предметы, найденные во время археологических раскопок, все больше дают понимания о жизни и быте древних минчан. Как зарождалась столица Беларуси? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Сергей Тарасов, археолог, историк, писатель, кандидат исторических наук:

Менка. Варыянтаў тлумачэння гэтай назвы ёсць некалькі. Больш зыходзяцца к таму, што гэта этымалогія ад слова «маленькі». Можа быць, ад рыбкі мянтус, ёсць такая, гэта Георгій Васільевіч Штыхаў казаў, можа быць, ад рыбкі. Але рака Менка, якая ўпадае ў Пціч, гэта правы прыток Пцічы, сапраўды існуе, прычым гэта вельмі цікавая рака, яе нораў вельмі неспакойна. Яна малая, здавалася, можна пераскочыць, але калі пачынаецца паводка моцная, яна зносіць усё на сваім шляху. Напрыклад, у мінулым годзе яна знесла цэлую дамбу і мост цэлы знесла фактычна.

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:

Большая часть городов на территории Древней Руси связана, конечно, с реками. Полоцк – Полота, Витебск – Витьба, Лукомль – Лукомка и так далее. Пинск – Пина, Туров – Туровчанка. Соответственно, конечно, сразу же напрашивается вывод, что Менск – Менка.