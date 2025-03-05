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Белорусские спасатели усилили контроль за водоёмами страны – с начала 2025-го вода забрала жизни 28 человек

05 марта 2025 17:40
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Белорусские спасатели усилили контроль за водоемами страны. Даже с наступлением оттепели не прекратились попытки проверить, насколько тонкий лед. С начала 2025 года вода забрала жизни 28 человек. Однако печальная статистика не останавливает любителей экстрима от выхода на открытые водоемы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверила лед на прочность и наш корреспондент Влада Родовская. 

Белорусские спасатели усилили контроль за водоёмами страны – с начала 2025-го вода забрала жизни 28 человек-2

Как только на белорусских водоемах появился первый лед, сразу нашлись те, кто рискнул испытать его на прочность. С наступлением календарной весны, когда морозы отступают и температура держится выше нулевой отметки, толщина покрытия ежедневно снижается на четверть. А как известно, тонкий лед ошибок не прощает. С начала 2025 года в Беларуси вода забрала 28 человек. 

Белорусские спасатели усилили контроль за водоёмами страны – с начала 2025-го вода забрала жизни 28 человек-4

На многих участках столичного акватория лед уже растаял. Несмотря на это, всего в нескольких метров от промоин сидят рыбаки. Игнорируя все меры безопасности, эти любители экстрима в основной группе риска. Опасное увлечение не оправдывает даже хороший улов. 

Белорусские спасатели усилили контроль за водоёмами страны – с начала 2025-го вода забрала жизни 28 человек-6

Илона Мешкова, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
Весенний лед – это самый опасный и самый коварный. Солнце, течение – это делает его слабым. Плюсовая температура, которая колеблется на данный момент, делает его рыхлым и пористым. И в таком случае он может под ногами человека разрушиться либо сомкнуться над головой, и шансы в таком случае будут достаточно минимальные.

На столичных водоемах толщина льда колеблется от 0 до 20 сантиметров. Глубина промерзания не всегда однородная и варьироваться может даже в пределах нескольких метров. А значит – один неверный шаг может привести к трагедии. 

Белорусские спасатели усилили контроль за водоёмами страны – с начала 2025-го вода забрала жизни 28 человек-8

Спасатели в связи со сменой сезона усилили контроль. Сотрудники ОСВОД, МЧС, милиции, чтобы предотвратить несчастные случаи и избежать беды, проводят профилактические рейды и встречаются с населением. В помощь специалистам – беспилотники. 

Белорусские спасатели усилили контроль за водоёмами страны – с начала 2025-го вода забрала жизни 28 человек-10

Евгений Барановский, помощник министра – пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Применяются современные технические средства, беспилотные летательные аппараты. Они себя зарекомендовали очень хорошо. Позволяют нам за короткое время проанализировать достаточно серьезные площади акватории. И уже дальше принимать точечные решения для того, чтобы помогать людям. И конечно, постоянная готовность службы спасения. Спасатели МЧС и ОСВОД круглосуточно обеспечивают дежурство.

Но что делать, если человек провалился под лед? Спасатели напоминают, главный враг спасения – паника. Основная задача – сосредоточиться на борьбе за жизнь. Здесь каждая минута на счету. 

Подробности в видео.

# Евгений Барановский # ОСВОД # МЧС Беларуси # Правила безопасности

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