Белорусские спасатели усилили контроль за водоёмами страны – с начала 2025-го вода забрала жизни 28 человек

Белорусские спасатели усилили контроль за водоемами страны. Даже с наступлением оттепели не прекратились попытки проверить, насколько тонкий лед. С начала 2025 года вода забрала жизни 28 человек. Однако печальная статистика не останавливает любителей экстрима от выхода на открытые водоемы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверила лед на прочность и наш корреспондент Влада Родовская.

Как только на белорусских водоемах появился первый лед, сразу нашлись те, кто рискнул испытать его на прочность. С наступлением календарной весны, когда морозы отступают и температура держится выше нулевой отметки, толщина покрытия ежедневно снижается на четверть. А как известно, тонкий лед ошибок не прощает. С начала 2025 года в Беларуси вода забрала 28 человек.

На многих участках столичного акватория лед уже растаял. Несмотря на это, всего в нескольких метров от промоин сидят рыбаки. Игнорируя все меры безопасности, эти любители экстрима в основной группе риска. Опасное увлечение не оправдывает даже хороший улов.

Илона Мешкова, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Весенний лед – это самый опасный и самый коварный. Солнце, течение – это делает его слабым. Плюсовая температура, которая колеблется на данный момент, делает его рыхлым и пористым. И в таком случае он может под ногами человека разрушиться либо сомкнуться над головой, и шансы в таком случае будут достаточно минимальные. На столичных водоемах толщина льда колеблется от 0 до 20 сантиметров. Глубина промерзания не всегда однородная и варьироваться может даже в пределах нескольких метров. А значит – один неверный шаг может привести к трагедии.

Спасатели в связи со сменой сезона усилили контроль. Сотрудники ОСВОД, МЧС, милиции, чтобы предотвратить несчастные случаи и избежать беды, проводят профилактические рейды и встречаются с населением. В помощь специалистам – беспилотники.