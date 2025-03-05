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Вольфович: обвинения о том, что Беларусь представляет угрозу с Востока, абсолютно необоснованные

05 марта 2025 13:39
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Усиленная милитаризация соседних государств, боевые действия в Украине, непрекращающиеся попытки Запада расшатать ситуацию внутри Беларуси. Все это вынуждает укреплять нашу безопасность и повышать обороноспособность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Командно-штабное учение с отдельными подразделениями, укомплектованными военнообязанными запаса, в эти дни проходит на полигоне под Барановичами.

Вольфович: обвинения о том, что Беларусь представляет угрозу с Востока, абсолютно необоснованные-2

Личный состав отрабатывает вопросы обороны. По легенде маневров, условный противник ведет нападение. Наши подразделения отражают атаку при поддержке артиллерии и штурмовой авиации. Важно восстановить военные навыки призванных из запаса и убедиться в их способности (в случае необходимости) защитить страну. В ходе учения учитываются современные тенденции применения различных видов вооружений и тактики действий боевых подразделений.

Вольфович: обвинения о том, что Беларусь представляет угрозу с Востока, абсолютно необоснованные-4

Владимир Суров, командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:
Анализ ведения боевых действий в ходе СВО на территории Украины полностью применяется в ходе командно-штабных учений. Это задействование и беспилотных летательных аппаратов, это использование средств радиоэлектронной борьбы, а также способы и порядок ведения боевых действий как солдатам, так и подразделения в целом.

Вольфович: обвинения о том, что Беларусь представляет угрозу с Востока, абсолютно необоснованные-6

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Обвинения в наш адрес о том, что Беларусь представляет угрозу с Востока, абсолютно необоснованные. У нас все мероприятия проходят на плановой основе. При этом мы не упрекаем наших соседей в том, что они постоянно проводят учения возле наших границ. Только сегодня на территории Европы проходят пять крупных учений, и тематика этих учений совсем не оборонительная. Мы не упрекаем соседние государства в том, что они ежедневно проводят разведку нашей территории всеми силами и средствами. Мы это все видим и не проводим аналогичных действий. Мы не провоцируем, мы не проводим учения вблизи полигонов, как некоторые наши соседи.

Это командно-штабное учение не станет завершающим этапом проверки боевой готовности Вооруженных Сил. Подобные маневры пройдут и на других военных полигонах страны.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Вольфович

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