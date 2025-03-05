Вольфович: обвинения о том, что Беларусь представляет угрозу с Востока, абсолютно необоснованные

Усиленная милитаризация соседних государств, боевые действия в Украине, непрекращающиеся попытки Запада расшатать ситуацию внутри Беларуси. Все это вынуждает укреплять нашу безопасность и повышать обороноспособность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Командно-штабное учение с отдельными подразделениями, укомплектованными военнообязанными запаса, в эти дни проходит на полигоне под Барановичами.

Личный состав отрабатывает вопросы обороны. По легенде маневров, условный противник ведет нападение. Наши подразделения отражают атаку при поддержке артиллерии и штурмовой авиации. Важно восстановить военные навыки призванных из запаса и убедиться в их способности (в случае необходимости) защитить страну. В ходе учения учитываются современные тенденции применения различных видов вооружений и тактики действий боевых подразделений.

Владимир Суров, командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

Анализ ведения боевых действий в ходе СВО на территории Украины полностью применяется в ходе командно-штабных учений. Это задействование и беспилотных летательных аппаратов, это использование средств радиоэлектронной борьбы, а также способы и порядок ведения боевых действий как солдатам, так и подразделения в целом.