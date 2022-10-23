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Горючего хватит только на день. В хозяйстве Витебской области могут провалить уборочную кампанию

23 октября 2022 18:45
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Новости Беларуси. На неделе глава государства еще напомнил аграриям, что не время расслабляться. От результатов их труда многое зависит, в том числе наша экономическая безопасность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Горючего хватит только на день. В хозяйстве Витебской области могут провалить уборочную кампанию-1

Продолжается уборка урожая. Эту кампанию нельзя провалить или саботировать – и отговорки не принимаются. Что особо удивило главу государства, так это лайтовый график в некоторых хозяйствах Витебской области. Там могут себе позволить отдыхать чуть ли не три дня в неделю. И за примерами бесхозяйственности далеко ходить не надо. Они уже выявлены Комитетом госконтроля.

Горючего хватит только на день. В хозяйстве Витебской области могут провалить уборочную кампанию-4

Дмитрий Давыденко, начальник управления Комитета государственного контроля Витебской области:
Какой корм вы планируете из таких початков получить? Он уже заражен грибками, микротоксинами. Соответственно, какая продуктивность скота от такого корма будет? Из кукурузы этой уже солома. Питательности никакой.

Горючего хватит только на день. В хозяйстве Витебской области могут провалить уборочную кампанию-7

Ответа у руководства не нашлось. В то же время вопрос, чем будут кормить скот, остается открытым. Под угрозой и сев озимой пшеницы. Есть нарушения технологий. Как итог – 10 % посевного материала лежит поверх почвы. Комитет госконтроля рекомендовал остановить посевную.

Горючего хватит только на день. В хозяйстве Витебской области могут провалить уборочную кампанию-10

Дмитрий Давыденко:
Как мы видим, на сегодня в каждом 10-м хозяйстве Витебской области сев зерновых озимых культур менее 60 %. В каждом пятом хозяйстве не обеспечена уборка кукурузы – она так же менее 60 %. В каждом втором только-только приступили к подготовке к зяби. Это явилось закономерным результатом несвоевременной подготовки техники к полевым работам.

И это далеко не все нарушения, выявленные Комитетом госконтроля. Необеспеченность механизаторскими кадрами и отсутствие дизельного топлива. Со слов руководства, в этой организации горючего хватит только на день. А это около трех тонн. Как будут продолжаться работы, вопрос открытый.

Горючего хватит только на день. В хозяйстве Витебской области могут провалить уборочную кампанию-13

Роман Просветов, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Шумилинского райисполкома:
Что могу сказать по поводу уборки кукурузы? Будет выслана помощь из сельскохозяйственных организаций, которые убрали кукурузу на данный момент. Будет создаваться отряд по уборке кукурузы. Будут привлечены к ответственности директор, главный агроном. Разберемся.

# Уборочная кампания # общество # Дмитрий Давыденко # Роман Просветов # Александр Лукашенко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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