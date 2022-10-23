Горючего хватит только на день. В хозяйстве Витебской области могут провалить уборочную кампанию

Новости Беларуси. На неделе глава государства еще напомнил аграриям, что не время расслабляться. От результатов их труда многое зависит, в том числе наша экономическая безопасность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Продолжается уборка урожая. Эту кампанию нельзя провалить или саботировать – и отговорки не принимаются. Что особо удивило главу государства, так это лайтовый график в некоторых хозяйствах Витебской области. Там могут себе позволить отдыхать чуть ли не три дня в неделю. И за примерами бесхозяйственности далеко ходить не надо. Они уже выявлены Комитетом госконтроля.

Дмитрий Давыденко, начальник управления Комитета государственного контроля Витебской области: Какой корм вы планируете из таких початков получить? Он уже заражен грибками, микротоксинами. Соответственно, какая продуктивность скота от такого корма будет? Из кукурузы этой уже солома. Питательности никакой.

Ответа у руководства не нашлось. В то же время вопрос, чем будут кормить скот, остается открытым. Под угрозой и сев озимой пшеницы. Есть нарушения технологий. Как итог – 10 % посевного материала лежит поверх почвы. Комитет госконтроля рекомендовал остановить посевную.

Дмитрий Давыденко:

Как мы видим, на сегодня в каждом 10-м хозяйстве Витебской области сев зерновых озимых культур менее 60 %. В каждом пятом хозяйстве не обеспечена уборка кукурузы – она так же менее 60 %. В каждом втором только-только приступили к подготовке к зяби. Это явилось закономерным результатом несвоевременной подготовки техники к полевым работам.

И это далеко не все нарушения, выявленные Комитетом госконтроля. Необеспеченность механизаторскими кадрами и отсутствие дизельного топлива. Со слов руководства, в этой организации горючего хватит только на день. А это около трех тонн. Как будут продолжаться работы, вопрос открытый.