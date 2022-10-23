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Си Цзиньпин избран главой Компартии Китая на третий срок

23 октября 2022 07:40
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Новости Китая. Важная политическая новость пришла утром 23 октября из Китая. Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Си Цзиньпин избран главой Компартии Китая на третий срок-1

Он также стал председателем Военного совета. Решение принято по итогам первого пленума ЦК КПК XX созыва. В ходе него также обновился состав Политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные деятели, которым в ближайшие пять лет предстоит принимать важнейшие решения о дальнейшем развитии страны, с которой Беларусь связывают дружественные отношения.  

В Пекине завершился юбилейный 20-й съезд Компартии Китая (здесь подробности).  

# Китай # Си Цзиньпин # Новости Китая # Фотофакт

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