Си Цзиньпин избран главой Компартии Китая на третий срок

Новости Китая. Важная политическая новость пришла утром 23 октября из Китая. Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он также стал председателем Военного совета. Решение принято по итогам первого пленума ЦК КПК XX созыва. В ходе него также обновился состав Политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные деятели, которым в ближайшие пять лет предстоит принимать важнейшие решения о дальнейшем развитии страны, с которой Беларусь связывают дружественные отношения.