Проверят даже инвентарь. Как теперь будут получать лицензии частные школы, гимназии и детские сады?

Новости Беларуси. Кто и в каких условиях может учить, воспитывать и оценивать детей? Месяц назад громкий прецедент с травмой ребенка в частной школе заставил вновь заговорить, что назревало давно – ультиматум стандартов. И хотя закон о лицензировании в разработке не один год и охватывает широкий спектр сфер, образование сейчас, наверное, самый показательный пример, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Хеппи-эндом назвать решение о переводе детей справедливо лишь отчасти, а вот глобально результат должен быть иным (подробности истории здесь). Ведь на место закрывшихся школ тут же пришли другие желающие заработать. Коллеги-частники из России, не теряя времени, объявили: учить белорусов будем онлайн. Мы узнали, что предлагают и за сколько.





– В день это три-четыре предмета.

– Надо будет аттестат получать, какого он образца?

– По окончании выдаем аттестат государственного образца Российской Федерации. По стоимости – 350 тысяч учебный год. Если не сначала заходите, мы вам перерасчет сделаем.

Так что инициаторы учить наших детей «чему-нибудь и как-нибудь» найдутся всегда. И вопрос совсем не в «монополии на образование» (как пишут интернет-эксперты), а в том, как отсеять среди желающих давать знания дилетантов и мошенников. Ответ есть – в новом законе «О лицензировании».

Михаил Мирончик, директор Департамента контроля качества образования Министерства образования Беларуси:

Появляется новая норма для лицензирования образовательной деятельности на уровнях дошкольного, общего среднего и специального образования. Появляются новые лицензирующие органы в лице Минского городского исполнительного комитета, городских (в городах областного подчинения), плюс районные исполнительные комитеты, которые будут осуществлять лицензирование образовательной деятельности на уровне дошкольного, общего среднего и специального образования. Для сферы образования закон начинает действовать с момента опубликования – 20 октября. Работать он будет так: до 1 января лицензию должны получить все, кто планирует воспитывать дошкольников, а также давать общее среднее и специальное образование. Требования к учреждениям образования всех форм собственности едины. Хочешь оказывать услуги – соответствуй стандартам.

Михаил Мирончик:

Статья 215 закона четко регламентирует, какие долицензионные требования соискателями лицензии должны быть выполнены. Это и наличие учебно-программной документации, и наличие мебели, инвентаря, наличие специальных условий для получения образования лицами с особенностями психофизического развития, укомплектованность педагогическими кадрами и ряд других. Сюда добавляется предельная численность обучающихся, соблюдение санитарно-эпидемиологического требования и режима, прохождение государственной аккредитации, реализации совокупности образовательных программ, которые предусмотрены для соответствующего вида учреждения.