Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с избранием на третий срок

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Опираясь на прочное единство партии и народа, вы уверенно ведете Великий Китай к цели построения модернизированного социалистического государства. Убежден, что она будет достигнута к столетнему юбилею образования Китайской Народной Республики. Последовательно реализуя инициативу «Пояс и путь» в сочетании с новой концепцией международных отношений – построением «сообщества единой судьбы человечества», ваша страна предлагает свое видение глобального развития и безопасности. Ключевые принципы этих инициатив, такие как долгосрочный мир, всеобщая защищенность, совместное процветание, открытость и уважение, как никогда актуальны в сегодняшней сложной глобальной обстановке. Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином. Особо хотел бы отметить ваш личный вклад в развитие белорусско-китайских отношений, которые служат показательным примером всестороннего стратегического партнерства.