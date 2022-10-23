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Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с избранием на третий срок

23 октября 2022 07:58
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Новости Беларуси. С переизбранием на должность генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с избранием на третий срок-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Опираясь на прочное единство партии и народа, вы уверенно ведете Великий Китай к цели построения модернизированного социалистического государства. Убежден, что она будет достигнута к столетнему юбилею образования Китайской Народной Республики. Последовательно реализуя инициативу «Пояс и путь» в сочетании с новой концепцией международных отношений построением «сообщества единой судьбы человечества», ваша страна предлагает свое видение глобального развития и безопасности. Ключевые принципы этих инициатив, такие как долгосрочный мир, всеобщая защищенность, совместное процветание, открытость и уважение, как никогда актуальны в сегодняшней сложной глобальной обстановке. Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином. Особо хотел бы отметить ваш личный вклад в развитие белорусско-китайских отношений, которые служат показательным примером всестороннего стратегического партнерства.  

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с избранием на третий срок-4

Александр Лукашенко также выразил надежду на скорую встречу с председателем КНР, чтобы обстоятельно, в духе искренней дружбы и доверия обсудить приоритетные вопросы и наметить планы на будущее, скоординировать позиции по актуальным проблемам международной повестки.  

Си Цзиньпин избран главой Компартии Китая на третий срок (подробнее тут).  

# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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