«Мы будем работать быстрее». Вот к чему пришли на XX съезде Коммунистической партии КНР
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
В Китае прошел XX съезд Коммунистической партии. Более 2 тысяч делегатов, которые представляли 90 миллионов китайских коммунистов, подвели итоги деятельности ЦК КПК за последние пять лет и определили основные направления деятельности партии и страны на предстоящую пятилетку.
Главный лейтмотив форума – безопасность страны. Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе своего выступления заявил о стремлении к более быстрому развитию Вооруженных Сил КНР.
Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:
Мы будем работать быстрее, чтобы модернизировать военную теорию, подготовку военнослужащих и вооружения. Мы нарастим стратегический военный потенциал.
Без внимания не остался и вопрос Тайваня. Китай будет продолжать добиваться мирного воссоединения с островом. Однако Пекин не намерен объявлять об отказе от возможности применить силу против Тайваня.
Си Цзиньпин:
Мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры. Это направлено исключительно на вмешательство внешних сил и немногочисленных сепаратистов, стремящихся к «независимости Тайваня» и их сепаратистской деятельности.
КНР выступает против вмешательства во внутренние дела других стран и не приемлет двойных стандартов. В международных отношениях не должно быть односторонности и травли.
Си Цзиньпин:
Необходимо совершенствовать механизмы борьбы с санкциями, вмешательством извне и экстерриториальной юрисдикцией.
Еще один важный вопрос – это экономика Китая, которая серьезно пострадала от пандемии Covid-19. В прошлом году было зафиксировано общее замедление темпа роста ВВП. В первом квартале этого года он составил 4,8 процента.
Чжао Чэньсинь, заместитель директора Национальной комиссии по развитию и реформам Китая:
Несмотря на некоторые колебания, китайская экономика сохранила динамику восстановления и роста.
В пятилетний план также входит технологическое развитие страны. В целом же особых изменений в политике Китая ждать не стоит.
Хорхе Капеллан, политический эксперт (Испания):
Председатель Си Цзиньпин упомянул, что человеческое общество сталкивается с беспрецедентными проблемами. А Китай по-прежнему стремится поддержать мир во всем мире. Это показывает, что Пекин не только сосредоточен на собственном развитии, но и будет играть важную роль в поддержании мира и стабильности на всей планете.
По итогам съезда 69-летний председатель КНР Си Цзиньпин переизбран на третий срок, чего в стране не было со времен Мао Цзэдуна.
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