«Мы будем работать быстрее». Вот к чему пришли на XX съезде Коммунистической партии КНР

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

В Китае прошел XX съезд Коммунистической партии. Более 2 тысяч делегатов, которые представляли 90 миллионов китайских коммунистов, подвели итоги деятельности ЦК КПК за последние пять лет и определили основные направления деятельности партии и страны на предстоящую пятилетку. Главный лейтмотив форума – безопасность страны. Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе своего выступления заявил о стремлении к более быстрому развитию Вооруженных Сил КНР.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Мы будем работать быстрее, чтобы модернизировать военную теорию, подготовку военнослужащих и вооружения. Мы нарастим стратегический военный потенциал.

Без внимания не остался и вопрос Тайваня. Китай будет продолжать добиваться мирного воссоединения с островом. Однако Пекин не намерен объявлять об отказе от возможности применить силу против Тайваня. Си Цзиньпин:

Мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры. Это направлено исключительно на вмешательство внешних сил и немногочисленных сепаратистов, стремящихся к «независимости Тайваня» и их сепаратистской деятельности. КНР выступает против вмешательства во внутренние дела других стран и не приемлет двойных стандартов. В международных отношениях не должно быть односторонности и травли. Си Цзиньпин:

Необходимо совершенствовать механизмы борьбы с санкциями, вмешательством извне и экстерриториальной юрисдикцией. Еще один важный вопрос – это экономика Китая, которая серьезно пострадала от пандемии Covid-19. В прошлом году было зафиксировано общее замедление темпа роста ВВП. В первом квартале этого года он составил 4,8 процента.

Чжао Чэньсинь, заместитель директора Национальной комиссии по развитию и реформам Китая:

Несмотря на некоторые колебания, китайская экономика сохранила динамику восстановления и роста. В пятилетний план также входит технологическое развитие страны. В целом же особых изменений в политике Китая ждать не стоит.