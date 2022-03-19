В интернете пишут: улицы Минска опустели. Узнали, так ли это

Новости Беларуси. 19 марта – этот солнечный весенний день многие минчане и гости столицы посвятили отдыху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заметно больше людей стало в парках и скверах, на спортплощадках под открытым небом. Вопреки информации, которую распространяют отдельные интернет-ресурсы о том, что город опустел. Сегодня наша съемочная группа провела собственное расследование. Мол, улицы в Минске опустели, а люди и вовсе исчезли. Наша съемочная группа поинтересовалась у горожан разных поколений, где они проводят свои выходные.

Ожидал эти деньки очень долго и решил выходные посвятить прогулкам по свежему воздуху, наслаждаться солнцем. Ждем теплых деньков. Думаю, что люди из города бегут куда-то на природу. В городе это не так ощущается, но, мне кажется, за городом можно найти красивые места и насладиться, так сказать, найти какое-то душевное умиротворение. От всей этой городской суеты куда-то сбежать.

Кто-то на даче, кто-то гуляет, кто-то куда-то уехал что-то другое посмотреть. В парке можно погулять, я живу тут рядом.

– Конечно, на свежем воздухе, под солнышком, давно не видели. Сейчас такое замечательное… Весна, нет дождей, тепло. Правда, Сашка?

– Соскучились по теплу. Хочется немножко пройтись в парке.

Мы проводим время обычно за городом – это какие-то выходы в лес, это сплавы по реке. То есть, мы любим активный отдых больше. Но когда не получается выехать, или полдня заняты, тогда мы гуляем по городу, по паркам, скверам. Иногда в какие-то кафе заходим.