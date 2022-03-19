«Я на каждый номер как в последний раз выходил». Кто представит Беларусь на детском песенном конкурсе «Витебск-2022»?

Новости Беларуси. Елисей Касич представит нашу страну на юбилейном XX Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2022» на фестивале «Славянский базар». Главная интрига разрешилась 19 марта в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За путевку боролись 10 финалистов – самые сильные голоса со всей страны. По условиям конкурса, на суд жюри участники представляют две песни: одна из них обязательно на белорусском языке, вторая – на свой выбор. Елисей Касич вырвался в лидеры с первых нот, набрав в первом этапе 88 баллов и во втором 89. Для него это уже третья попытка попасть на «Славянский базар». И она оказалась успешной. Кстати, сам вокалист родом из фестивальной столицы.

Елисей Касич, победитель национального отбора XX Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2022»:

Я шел с отрывом, но все равно ощущение конкуренции было. И я на каждый номер как в последний раз выходил. Мне очень понравилась София Рустамова. Но она от меня отстала на чуть-чуть баллов, 4 балла. Обидно, что нельзя выбрать два и больше представителей.

Жанет, заслуженная артистка Беларуси, председатель жюри национального отбора XX Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2022»:

Меня потрясло, насколько мощно уровень взлетел вверх. Понятное дело, что они что-то смотрят, слушают, они прислушиваться стали. Потому что, если основной проблемой раньше была все-таки песня, были очень хорошие ребята, но не конкурсные песни, сейчас я вижу, насколько внимательно они подходят к репертуару. Поэтому меня это очень порадовало.