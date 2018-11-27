В офисе 11 градусов тепла: куда жаловаться, если наниматель – частник?

Чаще профсоюзные организации у нас работают в госучреждениях. Как быть замерзающим работникам частного предприятия?

На «горячую» линию СТВ обратились люди, которые работают в офисах по переулку Домашевскому. Здание уже который месяц не отапливалось. Люди вынуждены были мёрзнуть и часто болеют. Но на этой неделе долгожданное тепло, всё-таки, пришло на работу к минчанам. Вот только надолго ли?

Можно ли принести на работу свой обогреватель?

Сами они предпочли остаться за кадром. Говорят, уж больно строгое у них там руководство.

Температура воздуха внутри помещений уже не первый раз опускается до 11 градусов.

По закону, в офисах температура должна быть, как минимум, плюс 20 градусов. В механических цехах – не меньше 17, в литейных, термических, сварочных – плюс 15 и выше.

Кто должен следить за температурой на работе?