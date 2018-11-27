Прямой эфир

В офисе 11 градусов тепла: куда жаловаться, если наниматель – частник?

27 ноября 2018 09:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чаще профсоюзные организации у нас работают в госучреждениях. Как быть замерзающим работникам частного предприятия?

На «горячую» линию СТВ обратились люди, которые работают в офисах по переулку Домашевскому. Здание уже который месяц не отапливалось. Люди вынуждены были мёрзнуть и часто болеют. Но на этой неделе долгожданное тепло, всё-таки, пришло на работу к минчанам. Вот только надолго ли?

Можно ли принести на работу свой обогреватель?

Сами они предпочли остаться за кадром. Говорят, уж больно строгое у них там руководство.

Температура воздуха внутри помещений уже не первый раз опускается до 11 градусов.

По закону, в офисах температура должна быть, как минимум, плюс 20 градусов. В механических цехах – не меньше 17, в литейных, термических, сварочных – плюс 15 и выше.

Кто должен следить за температурой на работе?

Если на рабочем месте очевидно холодно, а наниматель говорит, мол, одевайтесь теплей. Что делать?

В офисе 11 градусов тепла: куда жаловаться, если наниматель – частник?-1

Александр Щекович, заместитель председателя Минского городского объединения профсоюзов:
Нормы и закон для всех един. Не важно – это частная компания, с долью государства, государственная. Я порекомендую таким людям обращаться в санитарно-эпидемиологические службы.

И никто не запрещает обратиться на «горячую» линию Федерации профсоюзов Беларуси, на нашем сайте 1prof.by есть ссылка на «горячую» линию. Сейчас как раз тот период, когда мы принимаем звонки и можем выехать даже туда, где нет профсоюзной организации.

При какой температуре воздуха можно не выходить на работу

Выехать на данное предприятие по обращению граждан и проверить тепловой режим. В том числе – выдать предписание в соответствии с законом, которое мы имеем право сделать. Наниматель обязан их выполнить. Если он не будет их выполнять, есть другие шаги. Мы можем обратиться в прокуратуру, чтобы они, как надзорный орган, оказали воздействие на данного нанимателя. А перед законом едины все!

Поэтому мы рады будем оказать помощь и тем людям, которые работают в частных компаниях, где нет «первичек».

По единому номеру, назвав лишь своё имя, можно сообщить не только о проблемах с температурным режимом – вообще, о нарушениях норм и правил охраны труда, что тоже станет поводом для проверки. 

Микроклимат на рабочем месте: «Открытый разговор»

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Александр Щекович

Другие новости рубрики

Все новости
Орнамент, цвета флага или игра слов? Белорусам предлагают выбрать туристический бренд страны
27 ноября 2018 09:09

Орнамент, цвета флага или игра слов? Белорусам предлагают выбрать туристический бренд страны

В ночной клуб не пустили в кедах: законно ли это?
27 ноября 2018 08:42

В ночной клуб не пустили в кедах: законно ли это?

Можно ли делить имущество, если наследство получил один родственник: консультирует юрист
27 ноября 2018 08:41

Можно ли делить имущество, если наследство получил один родственник: консультирует юрист