В офисе 11 градусов тепла: куда жаловаться, если наниматель – частник?

Чаще профсоюзные организации у нас работают в госучреждениях. Как быть замерзающим работникам частного предприятия?
На «горячую» линию СТВ обратились люди, которые работают в офисах по переулку Домашевскому. Здание уже который месяц не отапливалось. Люди вынуждены были мёрзнуть и часто болеют. Но на этой неделе долгожданное тепло, всё-таки, пришло на работу к минчанам. Вот только надолго ли?
Можно ли принести на работу свой обогреватель?
Сами они предпочли остаться за кадром. Говорят, уж больно строгое у них там руководство.
Температура воздуха внутри помещений уже не первый раз опускается до 11 градусов.
По закону, в офисах температура должна быть, как минимум, плюс 20 градусов. В механических цехах – не меньше 17, в литейных, термических, сварочных – плюс 15 и выше.
Кто должен следить за температурой на работе?
Если на рабочем месте очевидно холодно, а наниматель говорит, мол, одевайтесь теплей. Что делать?
Александр Щекович, заместитель председателя Минского городского объединения профсоюзов:
Нормы и закон для всех един. Не важно – это частная компания, с долью государства, государственная. Я порекомендую таким людям обращаться в санитарно-эпидемиологические службы.
И никто не запрещает обратиться на «горячую» линию Федерации профсоюзов Беларуси, на нашем сайте 1prof.by есть ссылка на «горячую» линию. Сейчас как раз тот период, когда мы принимаем звонки и можем выехать даже туда, где нет профсоюзной организации.
При какой температуре воздуха можно не выходить на работу
Выехать на данное предприятие по обращению граждан и проверить тепловой режим. В том числе – выдать предписание в соответствии с законом, которое мы имеем право сделать. Наниматель обязан их выполнить. Если он не будет их выполнять, есть другие шаги. Мы можем обратиться в прокуратуру, чтобы они, как надзорный орган, оказали воздействие на данного нанимателя. А перед законом едины все!
Поэтому мы рады будем оказать помощь и тем людям, которые работают в частных компаниях, где нет «первичек».
По единому номеру, назвав лишь своё имя, можно сообщить не только о проблемах с температурным режимом – вообще, о нарушениях норм и правил охраны труда, что тоже станет поводом для проверки.
Микроклимат на рабочем месте: «Открытый разговор»