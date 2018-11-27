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Орнамент, цвета флага или игра слов? Белорусам предлагают выбрать туристический бренд страны

27 ноября 2018 09:09
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Беларусь узнаваемая, Беларусь привлекательная, Беларусь успешная: как все эти понятия совместить в одном логотипе? Такую непростую задачу попытались реализовать ведущие брендинговые агентства страны. Каким станет туристический бренд Беларуси?

Почему так важно создавать правильные знаки и кто сможет повлиять на выбор победителя?

Об этом нам расскажут гости программы: Ведущий специалист отдела качества и учебно-аналитической работы Национального агентства по туризму Лепёшкина Анастасия и ведущий референт отдела планирования и организации туристкой деятельности Департамента по туризму Никитина Екатерина.

17 концепций: каким образом будет определена лучшая из них?

Орнамент, цвета флага или игра слов? Белорусам предлагают выбрать туристический бренд страны-1

Анастасия Лепёшкина, ведущий специалист отдела качества и учебно-аналитической работы Национального агентства по туризму:
Всего изначально было представлено 24 концепции. Но после заседания жюри, которое состоялось 15 ноября в здании Министерства спорта и туризма, осталось 17 концепций. Однако, выбор жюри – это не крайний вариант.

И сейчас на сайте Национального агентства по туризму проходит общественное голосование, по результатам которого три концепции пройдут в финал. И уже непосредственно победителя будет выбирать экспертный совет.

Какие задачи изначально ставились перед дизайнерами?

Орнамент, цвета флага или игра слов? Белорусам предлагают выбрать туристический бренд страны-4

Екатерина Никитина, ведущий референт отдела планирования и организации туристкой деятельности Департамента по туризму:
Мы изначально проводили очень большое исследование туристического потенциала Беларуси. Исследовали, какие туристические ресурсы могут быть использованы в брендинге территорий. Также мы проводили анкетирование – выясняли у жителей Беларуси и иностранных граждан, с чем у них ассоциируется Беларусь.

Вплоть до того, с каким цветом ассоциируется Беларусь, с какими линиями (например, плавные это линии или острые). С каким животным или туристическим объектом возникает первая ассоциация, когда они слышат «Беларусь».

Есть ли уже какие-то фавориты у жюри?

Орнамент, цвета флага или игра слов? Белорусам предлагают выбрать туристический бренд страны-7

Анастасия Лепёшкина:
Узнать, что сейчас является фаворитом, может сейчас каждый белорус, сделавший свой выбор на сайте Национального агентства по туризму. Как только вы даете свой голос, доступен результат голосования. Насчет фаворитов я пока сказать не могу – каждый день изменения, растут голоса. Но могу сказать, что у нас представлены абсолютно различные концепции. И каждое брендинговое, рекламное агентство или энтузиаст видят наш туристический бренд по-разному.

Там представлены и логотипы, которые содержат орнамент, есть логотипы, в которых более представлены цвета государственного флага, есть в синих, зеленых тонах. Есть те, которые сочетают эклектику различных стилей. Есть те, в которых сделан основной акцент на игре слов.

Орнамент, цвета флага или игра слов? Белорусам предлагают выбрать туристический бренд страны-10

Таким образом, любой белорус может зайти на сайт Национального агентства по туризму и проголосовать за понравившуюся концепцию туристического бренда Беларуси.

# Туризм # общество # Анастасия Лепёшкина

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