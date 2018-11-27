Орнамент, цвета флага или игра слов? Белорусам предлагают выбрать туристический бренд страны

Беларусь узнаваемая, Беларусь привлекательная, Беларусь успешная: как все эти понятия совместить в одном логотипе? Такую непростую задачу попытались реализовать ведущие брендинговые агентства страны. Каким станет туристический бренд Беларуси? Почему так важно создавать правильные знаки и кто сможет повлиять на выбор победителя? Об этом нам расскажут гости программы: Ведущий специалист отдела качества и учебно-аналитической работы Национального агентства по туризму Лепёшкина Анастасия и ведущий референт отдела планирования и организации туристкой деятельности Департамента по туризму Никитина Екатерина. 17 концепций: каким образом будет определена лучшая из них?

Анастасия Лепёшкина, ведущий специалист отдела качества и учебно-аналитической работы Национального агентства по туризму:

Всего изначально было представлено 24 концепции. Но после заседания жюри, которое состоялось 15 ноября в здании Министерства спорта и туризма, осталось 17 концепций. Однако, выбор жюри – это не крайний вариант. И сейчас на сайте Национального агентства по туризму проходит общественное голосование, по результатам которого три концепции пройдут в финал. И уже непосредственно победителя будет выбирать экспертный совет. Какие задачи изначально ставились перед дизайнерами?

Екатерина Никитина, ведущий референт отдела планирования и организации туристкой деятельности Департамента по туризму:

Мы изначально проводили очень большое исследование туристического потенциала Беларуси. Исследовали, какие туристические ресурсы могут быть использованы в брендинге территорий. Также мы проводили анкетирование – выясняли у жителей Беларуси и иностранных граждан, с чем у них ассоциируется Беларусь. Вплоть до того, с каким цветом ассоциируется Беларусь, с какими линиями (например, плавные это линии или острые). С каким животным или туристическим объектом возникает первая ассоциация, когда они слышат «Беларусь». Есть ли уже какие-то фавориты у жюри?

Анастасия Лепёшкина:

Узнать, что сейчас является фаворитом, может сейчас каждый белорус, сделавший свой выбор на сайте Национального агентства по туризму. Как только вы даете свой голос, доступен результат голосования. Насчет фаворитов я пока сказать не могу – каждый день изменения, растут голоса. Но могу сказать, что у нас представлены абсолютно различные концепции. И каждое брендинговое, рекламное агентство или энтузиаст видят наш туристический бренд по-разному. Там представлены и логотипы, которые содержат орнамент, есть логотипы, в которых более представлены цвета государственного флага, есть в синих, зеленых тонах. Есть те, которые сочетают эклектику различных стилей. Есть те, в которых сделан основной акцент на игре слов.