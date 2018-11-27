В ночной клуб не пустили в кедах: законно ли это?

Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе «Добро пожаловаться» юрист отвечает на полученные вопросы.

Владимир, г. Гродно:

Не пустили в ночной клуб из-за того, что на мне были надеты кеды. Правомерно ли это?

В соответствии с правилами торговли и общественного питания не допускаются в заведение лица в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также лица, агрессивно себя ведущие. Таким образом, клуб неправомерно отказал потребителю в допуске в данное заведение. Потребитель имеет право оставить обращение в Книге жалоб и предложений.