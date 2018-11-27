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Можно ли делить имущество, если наследство получил один родственник: консультирует юрист

27 ноября 2018 08:41
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Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе «Добро пожаловаться» юрист отвечает на полученные вопросы.

Ольга, г. Минск:
Полгода назад умер отец и оставил мне в наследство квартиру. Теперь сестры требуют, чтобы я разделила имущество. Что делать?

Дарина Гулюта, юрист:
Ввиду того, что наследодатель распорядился своим имуществом и оставил наследство именно конкретному человеку, всё имущество будет принадлежать именно этому лицу. Остальные лица имеют право оспорить наследство.

# Консультация юриста # общество # Дарина Гулюта

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