Можно ли делить имущество, если наследство получил один родственник: консультирует юрист

Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе «Добро пожаловаться» юрист отвечает на полученные вопросы.

Ольга, г. Минск:

Полгода назад умер отец и оставил мне в наследство квартиру. Теперь сестры требуют, чтобы я разделила имущество. Что делать?

Дарина Гулюта, юрист:

Ввиду того, что наследодатель распорядился своим имуществом и оставил наследство именно конкретному человеку, всё имущество будет принадлежать именно этому лицу. Остальные лица имеют право оспорить наследство.