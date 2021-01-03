«Мы делаем уклон на технические стартапы». Как технопарки поддерживают идеи начинающих бизнесменов?

Новости Беларуси. Инновации – лучшая стратегия на все времена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не только для промышленных гигантов. Бизнесмен и изобретатель Олег Кипенко продвигает на рынок свои идеи не первый год. Среди перспективных проектов собственная разработка – смарт-жалюзи, способные без вмешательства человека обеспечивать в помещении комфортное освещение.

Олег Кипенко, резидент технопарка:

Есть задумки. Есть опыт. Есть образование. Есть желание уже давным-давно заниматься тем, чем мне нравится заниматься. Но для этого нужны деньги, чтобы масштабировать все это. Можно дома сидеть, паять, пытаться что-то разрабатывать, но это никогда не выйдет на рынок, если не обладать знаниями, как это выпускать на рынок, и не иметь опыта в бизнесе.

К сожалению, для ниши бизнесменов, которые пытаются что-то сами производить, а не просто работать в различных сферах, нет «простого старта». Резидентство в технопарке, я думаю, возможно, даст возможность почувствовать себя на рынке представленным в виде какой-то организации, команды, которая находится на этапе, когда нужно пробить потолок, когда все для этого есть.

Именно технопарки, которые растут по всей стране, могут стать площадками для развития стартапов: от идеи до продвижения готовой продукции на рынке. В инновационную инфраструктуру государство инвестирует миллионы. Мощные серверы для разработчиков софта, центры моделирования и промлаборатории для создания материальной части прототипов.

Андрей Бобович, директор Агентства развития и содействия инвестициям:

Мы один из технопарков, который существует при свободной экономической зоне. Сюда входит более 70 промышленных предприятий. Мы делаем основной уклон прежде всего на технологические стартапы, потому что основная проблема, на наш взгляд, на сегодняшний день у стартапов – это поиск инвестора, масштабирование того проекта, который он создает, и реализация потом на рынок.