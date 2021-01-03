«Не отличается от продукции из первичного сырья». Как на светлогорском предприятии превращают отходы в уникальный товар?

Новости Беларуси. Беларусь с ее открытой и экспортно ориентированной экономикой должна держать инновационную планку. Только за пять лет мы увеличили производство такой продукции в полтора раза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для этого модернизированы десятки производств. А сеть из 17 технопарков во всех регионах страны стала центром притяжения новейших разработок. Александр Добриян продолжит тему. Полвека на рынке. Крупнейшее в Европе предприятие по выпуску полиэфирных нитей. Инновационность для светлогорских химиков – неотъемлемая часть повседневной работы.

Александр Добриян, корреспондент:

Арселон – стопроцентное белорусское ноу-хау. Эти нити способны годами выдерживать температуру в 250-300 градусов по Цельсию. Производятся в единственном месте на планете – белорусском Светлогорске.

Это в прямом смысле слова золотые нити. Килограмм материала стоит порядка 70 долларов. Уникальная технология постоянно совершенствуется. В этом году решили проблему утилизации кислоты, используемой для производства Арселона. Вредные отходы превратили в товар – синтетический гипс продают производителям стройматериалов. Александр Добриян:

Для работы на внешних рынках важно быть таким ответственным производителем, в том числе и за природу, сегодня?

Сергей Ушак, и.о. заместителя главного инженера ОАО «СветлогорскХимволокно»:

Естественно, наши потребители обращают серьезное внимание на условия ведения бизнеса. Это и экологическая составляющая при производстве наших продуктов. Они периодически проводят аудиты наших производств. Это очень важно. И важна конкурентоспособность нашей продукции. Создав такое производство, мы сумели снизить затраты на производство Арселона, и, естественно, он будет более конкурентоспособным.

Львиная доля высокотехнологичной продукции светлогорских химиков отправляется на экспорт. Среди потребителей – крупнейшие транснациональные корпорации. Равнение на инновации не только в сфере уникальных продуктов, но и в производстве обычных текстильных нитей.

Александр Добриян:

Всего из 50 граммов вторичного сырья можно получить до двух километров текстильной нити. Например, чтобы произвести скатерть на новогодний стол, понадобится всего шесть таких бутылок.