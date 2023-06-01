Школьники создают модные шедевры с помощью акрила! Посмотрите, как старые вещи получают вторую жизнь
Новости Беларуси. Ноу-хау в индустрии моды. Клецкие школьники создают уникальные дизайнерские наряды из старых вещей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Особенность коллекций – акриловый принт, которым ребята сами расписывают одежду. Среди изделий платья и юбки из натурального льна, а также джинсовые куртки.
Про модный бум в материале Анны Куртасовой.
В этом кабинете пахнет краской, холстом и тканями. Мы в Клецком районном доме культуры. Ребята – участники творческого объединения «Сокровищница». Здесь рисуют, делают эксклюзивные изделия, а еще создают дизайнерские вещи из натурного полотна: льняные платья, юбки, фартуки.
Мария Кисель, методист Клецкого районного дома культуры:
Мы такие наряды использовали для того, чтобы одеть наших деток, чтобы они участвовали в различных конкурсах.
Все начинается с эскиза. Детально подбирается образ. Затем шьют фасон наряда. И после в руки берут акрил. Прямо на полотне создают красочный принт. С национальным колоритом. Еще яркое дополнение: аксессуары, ленты, стразы.
Подробности в видео.