Школьники создают модные шедевры с помощью акрила! Посмотрите, как старые вещи получают вторую жизнь

Новости Беларуси. Ноу-хау в индустрии моды. Клецкие школьники создают уникальные дизайнерские наряды из старых вещей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Особенность коллекций – акриловый принт, которым ребята сами расписывают одежду. Среди изделий платья и юбки из натурального льна, а также джинсовые куртки. Про модный бум в материале Анны Куртасовой.

В этом кабинете пахнет краской, холстом и тканями. Мы в Клецком районном доме культуры. Ребята – участники творческого объединения «Сокровищница». Здесь рисуют, делают эксклюзивные изделия, а еще создают дизайнерские вещи из натурного полотна: льняные платья, юбки, фартуки.

Мария Кисель, методист Клецкого районного дома культуры:

Мы такие наряды использовали для того, чтобы одеть наших деток, чтобы они участвовали в различных конкурсах.