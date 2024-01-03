«В Новый год быть неуспешным не принято». Психолог рассказала, зачем люди подводят итоги года в соцсетях

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Поздравляя белорусов с новогодним праздником, Президент отмечал, что путь человека длинною в жизнь, наполняется тем, что каждый из нас созидает. В числе предновогодних социальных традиций давно существует негласное правило, чтобы народ очень тезисно сделал выводы. С появлением соцсетей многие эту традицию предпочитают блюсти публично. И наблюдая за тем, как в обществе говорят о своих достижениях по итогам года, зачастую не покидает ощущение, что вокруг концентрат сплошь продуктивных, на редкость успешных. Если верить всему, что с было сказано и показано в соцсетях: в основном, что хотели – смогли, о чем загадали – исполнили, всех желаемых целей достигли, а если не всех, то почти…

Предновогодние хлопоты, идеальное погружение в праздники: богатый яствами новогодний стол и посиделки в кругу самых близких. Сюрпризы, подарки, планы и особая убежденность, что предстоящий год станет еще лучше и продуктивнее, чем был предыдущий. Да и сами люди нередко предполагали, что наверняка еще смогут добиться большего. Непонятно в текущей картинке остается одно: а куда пропадают все эти люди с окончанием новогодних праздников? Ведь, продолжая размышлять о воспринятой информации, выходит, что как бы ни оказались сложны условия, народу с большего было достаточно, чтобы каждый из них отмечал успехи, оставаясь довольным за прожитый год.