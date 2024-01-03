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«В Новый год быть неуспешным не принято». Психолог рассказала, зачем люди подводят итоги года в соцсетях

03 января 2024 06:43
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Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
«В Новый год быть неуспешным не принято». Психолог рассказала, зачем люди подводят итоги года в соцсетях-1

Алена Дзиодзина, психолог:
Поздравляя белорусов с новогодним праздником, Президент отмечал, что путь человека длинною в жизнь, наполняется тем, что каждый из нас созидает. В числе предновогодних социальных традиций давно существует негласное правило, чтобы народ очень тезисно сделал выводы. С появлением соцсетей многие эту традицию предпочитают блюсти публично. И наблюдая за тем, как в обществе говорят о своих достижениях по итогам года, зачастую не покидает ощущение, что вокруг концентрат сплошь продуктивных, на редкость успешных. Если верить всему, что с было сказано и показано в соцсетях: в основном, что хотели – смогли, о чем загадали – исполнили, всех желаемых целей достигли, а если не всех, то почти…

Предновогодние хлопоты, идеальное погружение в праздники: богатый яствами новогодний стол и посиделки в кругу самых близких. Сюрпризы, подарки, планы и особая убежденность, что предстоящий год станет еще лучше и продуктивнее, чем был предыдущий. Да и сами люди нередко предполагали, что наверняка еще смогут добиться большего. Непонятно в текущей картинке остается одно: а куда пропадают все эти люди с окончанием новогодних праздников? Ведь, продолжая размышлять о воспринятой информации, выходит, что как бы ни оказались сложны условия, народу с большего было достаточно, чтобы каждый из них отмечал успехи, оставаясь довольным за прожитый год.

«В Новый год быть неуспешным не принято». Психолог рассказала, зачем люди подводят итоги года в соцсетях-4

Алена Дзиодзина:
Парадокс этой истории в том, что какая-то часть того самого продуктивно успешного общества с окончанием праздников почему-то становится недовольной: уже и мир вокруг них не такой, и комфортная жизнь не бесплатная, и начальник в чем-то душнила, и коллеги не столь идеальные, еще и личных свобод не во всем достаточно, да и цены на киви могли быть пониже… Чего и сколько ни дай, а всегда не хватает. Причины подобных контрастов нередко лежат в психологии – сквозь призму каких установок человек объясняет и понимает мир. Например, в Новый год быть неуспешным не принято, и этот праздничный тренд побуждает личность искать хорошее. Таким образом, даже тот, кто целый год постоянно ныл, также искренне обнаружит и позитивные стороны персональной жизни. Выходит, что в текущем году есть желания и мечты, что исполнились, что не завели в тупик ни условия, ни здоровье. И что в стране незримо нашлись возможности. А если еще есть друзья и семья, есть ресурс накрывать на стол и есть кого пригласить попраздновать, символичным образом подарить подарок.

Вот вроде бы повседневные «незаметные мелочи», а не каждый в мире обладает подобным богатством. И дурак человек, если свое не ценит.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алена Дзиодзина

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