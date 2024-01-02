Сергей Клишевич рассказал, что должен сделать белорус, чтобы принести пользу себе и своей стране

Григорий Азаренок, СТВ:

Каждый может задать себе вопрос, помните, по-моему, Кеннеди задавал: не спрашивай, что Америка сделала для тебя, ответь, что ты сделал для Америки. И каждый сейчас: что я могу сделать, чтобы свой вклад внести в Год качества. Именно на своем рабочем месте, как-то скрупулезно подойти к работе.

Сергей Клишевич, член ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Белорусы могут мобилизоваться, особенно, если политические лидеры их на это нацеливают. Примеров тому достаточно. Мобилизоваться в решении той или иной задачи. Конечно, сегодня, если мы видим, что нам не хватает, где-то, скажем, обратить внимание на вопросы качественного отношения к своему труду, то это прекрасная возможность, в том числе идейно-идеологический посыл, который дал глава государства, думаю, для всех будет примером того, как нужно относиться к своей работе. Ведь действительно, в Беларуси газа, нефти нет. У нас вентиль не крутанешь и миллиард в бюджет не капнет. И земля не чернозем, где палку кинь, да и дерево растет.

Григорий Азаренок:

А песок, камешки, суглинок.