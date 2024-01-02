Сергей Клишевич рассказал, что должен сделать белорус, чтобы принести пользу себе и своей стране

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим изменения в Беларуси в Год качества – 2024. В гостях член ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Клишевич.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим изменения в Беларуси в Год качества – 2024. В гостях член ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Клишевич.
Григорий Азаренок, СТВ:
Каждый может задать себе вопрос, помните, по-моему, Кеннеди задавал: не спрашивай, что Америка сделала для тебя, ответь, что ты сделал для Америки. И каждый сейчас: что я могу сделать, чтобы свой вклад внести в Год качества. Именно на своем рабочем месте, как-то скрупулезно подойти к работе.
Сергей Клишевич, член ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Белорусы могут мобилизоваться, особенно, если политические лидеры их на это нацеливают. Примеров тому достаточно. Мобилизоваться в решении той или иной задачи. Конечно, сегодня, если мы видим, что нам не хватает, где-то, скажем, обратить внимание на вопросы качественного отношения к своему труду, то это прекрасная возможность, в том числе идейно-идеологический посыл, который дал глава государства, думаю, для всех будет примером того, как нужно относиться к своей работе. Ведь действительно, в Беларуси газа, нефти нет. У нас вентиль не крутанешь и миллиард в бюджет не капнет. И земля не чернозем, где палку кинь, да и дерево растет.
Григорий Азаренок:
А песок, камешки, суглинок.
Сергей Клишевич:
Где нужно за каждый килограмм зерна бороться. Про что Президент, кстати, тоже говорил во время своего обращения, идет жесточайшая борьба за каждый пуд хлеба. Поэтому, конечно, с учетом наших сложных природных особенностей для развития сельского хозяйства нам нужно здесь посмотреть, где мы можем прирасти. Потому что техника есть, люди есть. Нужно искать резервы внутри нас, а резервы внутри нас – это качественное отношение к своему труду. И как раз от этого будет зависеть, в том числе благополучие, благосостояние, увеличение, рост наших пенсий, зарплат. От того, как каждый из нас к этому отнесется. Еще раз повторю: нефти и газа у нас нет. Давайте лучше станем работать каждый на своем месте, это от каждого из нас зависит. И тогда мы в очередной раз в следующем году будем видеть очередные указы главы государства о повышении пенсий, повышении зарплат бюджетникам и другие социальные гарантии, усиление других социальных гарантий, которые мы наблюдали в конце этого года. И уже пенсии люди пожилого возраста получат в перерасчете в среднем на 10 % больше, чем они получили в конце прошлого года.
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