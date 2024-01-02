«Сразу это очень сложно». Как после новогодних праздников войти в рабочий режим?

Мы старательно готовим к Новому году различные блюда и, скорее всего, все не съедаем. А потом доедаем эти вкусности в течение нескольких дней, а то и недели. Конечно же, так делать не стоит, потому что это чревато нехорошими последствиями и даже отравлением. О том, как справиться с праздничным перееданием, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне интересно, как наши гости будут вливаться в рабочий режим. Будете приносить подарки коллегам? Может, будете устраивать какое-то чаепитие? Эллина, как у вас будет?

Эллина Плисакова, нутрициолог:

Я сейчас в декретном отпуске, поэтому меня это немножко не касается. Алеся Лакина:

Вас не касается, понятно. Влада?

Влада, певица:

Я буду потихонечку. Я, знаете, как в детский садик – сначала ребенка на два часа отвел, потом оставил на обеденный сон, а потом уже прямо побежал по полной программе работать. Поэтому я тоже придерживаюсь этого, что сразу это очень сложно прямо начать бежать с той точки, на которой ты остановился. Поэтому я буду постепенно и всем советую. Так себе работник Влада. Алеся Лакина:

Мне нравится, кстати, ваша точка зрения. Марта, как вы? Подготовили подарки своим коллегам?

Марта Клименко, испытывала постновогоднюю хандру:

Нет, к сожалению. Алеся Лакина:

Не заслужили? Марта Клименко:

Я работаю удаленно, и с коллегами мы не видимся. Алеся Лакина:

Удобно вливаться в рабочий режим – дома работаем. Юрий?