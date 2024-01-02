«Сразу это очень сложно». Как после новогодних праздников войти в рабочий режим?
Мы старательно готовим к Новому году различные блюда и, скорее всего, все не съедаем. А потом доедаем эти вкусности в течение нескольких дней, а то и недели. Конечно же, так делать не стоит, потому что это чревато нехорошими последствиями и даже отравлением. О том, как справиться с праздничным перееданием, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне интересно, как наши гости будут вливаться в рабочий режим. Будете приносить подарки коллегам? Может, будете устраивать какое-то чаепитие? Эллина, как у вас будет?
Эллина Плисакова, нутрициолог:
Я сейчас в декретном отпуске, поэтому меня это немножко не касается.
Алеся Лакина:
Вас не касается, понятно. Влада?
Влада, певица:
Я буду потихонечку. Я, знаете, как в детский садик – сначала ребенка на два часа отвел, потом оставил на обеденный сон, а потом уже прямо побежал по полной программе работать. Поэтому я тоже придерживаюсь этого, что сразу это очень сложно прямо начать бежать с той точки, на которой ты остановился. Поэтому я буду постепенно и всем советую. Так себе работник Влада.
Алеся Лакина:
Мне нравится, кстати, ваша точка зрения. Марта, как вы? Подготовили подарки своим коллегам?
Марта Клименко, испытывала постновогоднюю хандру:
Нет, к сожалению.
Алеся Лакина:
Не заслужили?
Марта Клименко:
Я работаю удаленно, и с коллегами мы не видимся.
Алеся Лакина:
Удобно вливаться в рабочий режим – дома работаем. Юрий?
Юрий Луговцов, считает, что Новый год – повод провести время с семьей:
По поводу подарочков – мы обменялись уже до Нового года. То есть, как обычно, корпоративы во всех компаниях проходят в декабре, редкость – бывает в январе, конечно, кто не успел заказать столик. Вливаться в работу – на самом деле у меня уже на 3-е, 4-е, 5-е число есть планы рабочие. Поэтому я уже морально настроен, где и что буду делать.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
То есть вы быстро вливаетесь, вам не нужно время на раскачку эту постепенную?
Юрий Луговцов:
Абсолютно.
Читайте также:
Начинают размножаться микроорганизмы. Когда блюда с праздничного стола необходимо выбрасывать?
Как выпивать, чтобы застолье не привело к похмелью? Рассказала нутрициолог
Надо ли узнавать, что человек хочет в подарок? Белоруска поделилась личным опытом