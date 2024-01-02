Клишевич: мы должны сегодня защитить наш избирательный процесс

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим изменения в Беларуси в Год качества – 2024. В гостях член ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Клишевич. Григорий Азаренок, СТВ:

Мне понравилось предложение Олега Сергеевича Гайдукевича: если на кого-то Запад показывает, что это хороший кандидат, хороший человек, соответствует европейским стандартам, принципам, его надо сразу сажать.

Сергей Клишевич, член ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Это признак агента, сто процентов. Агента внешнего влияния, внешнего давления – как угодно можно называть. Но надо понимать, что у белорусов нет права на политическую ошибку. Потому что за политические просчеты очень дорогую цену можно заплатить. Мы же видим с вами, что происходит, когда, к примеру, клоуна взяли, который всю жизнь смешил людей. И с помощью, опять же, информационно-психологических технологий пододвинули его к тому, что он стал главой государства. Сегодня фактически государства такого нет. 500 тысяч украинских матерей домой получили вместо своих деток гробы. И ситуация с каждым днем все хуже и хуже. Вот к чему приводят политические ошибки. Один раз ошибемся – дальше может быть все что угодно. Мы видим, что сегодня в той же Аргентине происходит. Выбрали такого известного популиста – тут же обесценилась национальная валюта, ну, и все остальные, скажем, пагубные для аргентинского народа решения и движения. Григорий Азаренок:

Так он сказал, вообще валюты отменит, доллары введет.