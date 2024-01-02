Клишевич: мы должны сегодня защитить наш избирательный процесс
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим изменения в Беларуси в Год качества – 2024. В гостях член ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Клишевич.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мне понравилось предложение Олега Сергеевича Гайдукевича: если на кого-то Запад показывает, что это хороший кандидат, хороший человек, соответствует европейским стандартам, принципам, его надо сразу сажать.
Сергей Клишевич, член ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Это признак агента, сто процентов. Агента внешнего влияния, внешнего давления – как угодно можно называть. Но надо понимать, что у белорусов нет права на политическую ошибку. Потому что за политические просчеты очень дорогую цену можно заплатить. Мы же видим с вами, что происходит, когда, к примеру, клоуна взяли, который всю жизнь смешил людей. И с помощью, опять же, информационно-психологических технологий пододвинули его к тому, что он стал главой государства. Сегодня фактически государства такого нет. 500 тысяч украинских матерей домой получили вместо своих деток гробы. И ситуация с каждым днем все хуже и хуже. Вот к чему приводят политические ошибки. Один раз ошибемся – дальше может быть все что угодно.
Мы видим, что сегодня в той же Аргентине происходит. Выбрали такого известного популиста – тут же обесценилась национальная валюта, ну, и все остальные, скажем, пагубные для аргентинского народа решения и движения.
Григорий Азаренок:
Так он сказал, вообще валюты отменит, доллары введет.
Сергей Клишевич:
И из БРИКС собрался выходить, и заниматься другой ерундой. Опять же, информационно-психологические технологии сегодня во многом влияют на общественно-политические процессы в государствах. Они являются мощным оружием спецслужб, спецслужбы Запада этим активно пользуются. Поэтому, конечно, мы должны сегодня защитить и наш избирательный процесс. Электоральная безопасность – такой термин у нас появился на уровне юридических документов. И нужно думать, как укреплять дальше нашу систему, чтобы такого рода популисты, клоуны или просто агенты иностранных государств не смогли проникнуть в наше общественно-политическое поле и каким-то образом влиять на развитие нашего государства.
Мы в этом процессе в начале пути. Достаточно много уже сделано, внесены изменения в Избирательный кодекс и законы о Всебелорусском народном собрании, о парламенте нашем обновленный закон появился. Это начало пути. Дальше нужно смотреть с учетом времени, с учетом тех вызовов и угроз, которые будут появляться, а они уже появляются. И моментально корректировать, я думаю, парламент к этому процессу готов и сейчас, и в будущем будет готов новый парламент, который будет избран. И мы таким образом избежим подобного рода ошибок. Потому что одна такая ошибка – и государства фактически нет. Мы тут же можем очутиться в тех условиях, в которых сегодня живут украинцы, прибалты и другие. А в каких условиях они живут, мы с вами прекрасно знаем.
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